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Aziz Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübe yeniden başkan adayı olacağına ilişkin iddiayı yaptığı açıklama ile yalanladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 15:11 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 15:24
Aziz Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması!

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'a genel kurul çağrısında bulundu.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, kulübün 5 yıllık büyük tarihi bir başarısızlık yaşadığını ve bu sebeple güven tazeleme ihtiyacı doğduğunu belirtti.

Koç ve yönetiminin, üstten bakan, kendinde hata görmeyen, başarısızlığı sahiplenmeyen ve hayali düşmanlar arayan bir bakışa sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Tribünlerde istifa sesleri yükselmektedir, takıma ve yönetime güvensizlik had safhadadır. Ali Koç ve yönetimine düşen bu seslere kulak vermek, mazeret ileri sürmeden, güvenoyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir. 'İstenmediğim yerde durmam' diye taraftara söz verenler, daha hangi şekilde istenmedikleri kanaatine varacaklardır?" ifadelerini kullandı.

ADAYLIK AÇIKLAMASI DA GELDİ

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, başkanlığa aday olacağı yönündeki iddiaları yaptığı açıklama ile yalanladı. Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ertem Şener isimli şahıs, Twitter'dan "Özel" notuyla, Fenerbahçe Olağanüstü Kongre kararı alırsa şahsımın aday olacağı yönünde gerçek olmayan bir paylaşım yapmıştır.

Bugün yaptığım detaylı açıklamadan bir şey anlamadığı anlaşılan Ertem Şener'in bu iddiası yanlıştır. Ben bugünkü detaylı açıklamamı, mevcut Fenerbahçe Başkanı ve yönetiminin kalan 1 yılında daha rahat çalışabilmesi ve güvenoyu alarak yoluna devam etmesi için yaptım.

Olağanüstü kongre kararı alınması durumunda Fenerbahçe Başkanı ve yönetimi, üyelerin güvenlerini tazeleyerek yoluna daha rahat bir şekilde devam edecektir.

Yaptığım detaylı açıklamayı herkesin dikkatli okumasını rica ederim."

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