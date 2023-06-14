Haberler Fenerbahçe Correa'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Correa'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Son olarak Bruma'yı Portekiz Ligi ekibi Braga'ya satan sarı-lacivertliler, 6.5 milyon euro'yu kasasına koydu. Transferde birçok mevki üzerinde çalışan Kanarya'da hücum hattına öncelik verildi. Edin Dzeko ile görüşmelerini sürdüren yönetim, Inter'in bir başka yıldızı Joaquin Correa'nın peşine düştü. Transferde somut adımlar atan Fenerbahçe'ye yıldız oyuncudan cevap geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 18:56
Correa'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Sezonu Türkiye Kupası'yla tamamlayan Fenerbahçe transferde gaza bastı.

Correa'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde öncelik İtalyan çalıştırıcı Montella.

Correa'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Adana Demirspor'a veda eden Montella'yı takımın başına getirmeye hazırlanan yönetim, takıma katılacak isimler üzerinde çalışmalar yapıyor.

Correa'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Nokta atışı takviyeler yapmayı amaçlayan Kanarya, transferde ince eleyip sık dokuyor.

Correa'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Birçok mevki üzerinde operasyonu yürüten Fenerbahçe, listedeki yıldızlarla temaslarda bulunuyor.

Correa'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

İlk hamlesini kanat bölgesine veren sarı-lacivertliler, Rangers'taki sözleşmesi sona eren Ryan Kent'i kadrosuna kattı.

Correa'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Hız kesmeyen yönetim, golcü transferinde Edin Dzeko'ya imza attırmak istiyor.

Correa'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Inter'den ayrılma kararı alan Boşnak golcüye resmi teklif yapıldı.

Correa'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Sarı-lacivertli kurmaylar, yıldız oyuncuya 2 yıllık sözleşme önerdi ve beklemeye geçti.

Correa'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Transferde dört koldan çalışmalar yapan Fenerbahçe, Inter'in bir başka yıldızı Joaquin Correa'ya gözünü dikti.

Correa'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Edin Dzeko'nun da menajerliğini yapan Alessandro Lucic, Inter'de forma giyen oyuncusu Correa'yı Fenerbahçe'ye önerdi.

Correa'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Lazio'dan hocası Simone Inzaghi'nin Inter'e geçmesi üzerine Milano ekibine 27.3 milyon euro karşılığında transfer olan Correa, burada mutsuz.

Correa'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Bu sezon 41 maçta forma giyip 4 gol 3 asistle oynayan Correa, ayrılma isteğini menajerine iletti.

Correa'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ!
İtalyan basınında yer alan haberde; Joaquin Correa'nın Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdiği ifade edildi.

Correa'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Daha rekabetçi bir ligde forma giymek isteyen yıldız oyuncunun, sarı-lacivertlileri reddettiği belirtildi.

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