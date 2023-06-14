Correa'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Sezonu Türkiye Kupası'yla tamamlayan Fenerbahçe transferde gaza bastı.
Sezonu Türkiye Kupası'yla tamamlayan Fenerbahçe transferde gaza bastı.
Teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde öncelik İtalyan çalıştırıcı Montella.
Adana Demirspor'a veda eden Montella'yı takımın başına getirmeye hazırlanan yönetim, takıma katılacak isimler üzerinde çalışmalar yapıyor.
Nokta atışı takviyeler yapmayı amaçlayan Kanarya, transferde ince eleyip sık dokuyor.
Birçok mevki üzerinde operasyonu yürüten Fenerbahçe, listedeki yıldızlarla temaslarda bulunuyor.
İlk hamlesini kanat bölgesine veren sarı-lacivertliler, Rangers'taki sözleşmesi sona eren Ryan Kent'i kadrosuna kattı.
Hız kesmeyen yönetim, golcü transferinde Edin Dzeko'ya imza attırmak istiyor.
Inter'den ayrılma kararı alan Boşnak golcüye resmi teklif yapıldı.
Sarı-lacivertli kurmaylar, yıldız oyuncuya 2 yıllık sözleşme önerdi ve beklemeye geçti.
Transferde dört koldan çalışmalar yapan Fenerbahçe, Inter'in bir başka yıldızı Joaquin Correa'ya gözünü dikti.
Edin Dzeko'nun da menajerliğini yapan Alessandro Lucic, Inter'de forma giyen oyuncusu Correa'yı Fenerbahçe'ye önerdi.
Lazio'dan hocası Simone Inzaghi'nin Inter'e geçmesi üzerine Milano ekibine 27.3 milyon euro karşılığında transfer olan Correa, burada mutsuz.
Bu sezon 41 maçta forma giyip 4 gol 3 asistle oynayan Correa, ayrılma isteğini menajerine iletti.
FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ!
İtalyan basınında yer alan haberde; Joaquin Correa'nın Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdiği ifade edildi.
Daha rekabetçi bir ligde forma giymek isteyen yıldız oyuncunun, sarı-lacivertlileri reddettiği belirtildi.