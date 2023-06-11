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Türkiye Kupası Videolar Fenerbahçe Başakşehir maçı sonrası Serdar Dursun: Taraftarımıza sözümüzü tuttuk!

Fenerbahçe Başakşehir maçı sonrası Serdar Dursun: Taraftarımıza sözümüzü tuttuk!

11 Haziran 2023, Pazar 11:14
Fenerbahçe Başakşehir maçı sonrası Serdar Dursun: Taraftarımıza sözümüzü tuttuk!

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazanarak şampiyon olurken, maçın ardından Serdar Dursun açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, "Ne yazık ki ligde 2. olduk ama taraftarımıza kupa sözümüz vardı. Bugün sözümüzü tuttuk." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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