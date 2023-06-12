Jesus'tan veda

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, finalden sonra görevi bıraktığını açıkladı. Portekizli hoca, "Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim" diyerek kararını açıklarken şu ifadeleri kullandı: "Burada çalışmayı istemiyorum ve sevmiyorum değil. Ben böyle bir karar aldım. Portekiz'e gideceğim ve hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim diye bekleyeceğim. Sezonun parlak bitmesi için ligi de kazanmamız gerekiyordu. Ancak, kupayı aldık. Avrupa Ligi'nde gruptan çıktık. Kupayı kazanan Sevilla'ya elendik."

SAHADA OYNANMADI

"Başkanımıza veda edeceğimi birkaç hafta önce söylemiştim. Yeni bir arayış içerisinde olması için kendisine bilgi vermiştim. Türk halkı, sevgi dolu bir halk. Şimdi Portekiz'e gideceğim. Pişmanlık değil ama keşke olmasaydı dediğim şey var: Bir sezonda 3 hazırlık dönemi geçirdik. Sezon başı, Dünya Kupası arası ve ülkede yaşanan üzücü deprem nedeniyle lige verilen ara... Bu kadar verilen ara, çok fazla şeyi değiştirir tabii ki. Ligin sportif gerçekliğini de etkiledi bu. Birçok maç sahada oynanmadan kazanıldı."