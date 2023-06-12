Atilla Szalai'den Türkçe röportaj

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Türkçe röportaj verip sürpriz yaptı. Szalai, "Bence iyi performans sergiledik. Çok mutluyuz. İnşallah devam edeceğiz. Ben futbolu çok seviyorum. İyi bir takımımız var, ligde zor günler geçti ama bugün iyi performans gösterdik. Kupa bizde" dedi.

Enner Valencia'dan alkışlarla veda

3 sezondur forma giydiği Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Enner Valencia, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir maçına 11'de başladı. Maç boyunca gol atmak için çok çabalayan Ekvadorlu yıldız, son maçında ağları sarsamadı. Valencia, 74. dakikada İzmir'de alkışlarla kenara geldi. Tribünlere el sallayarak alkışlarla veda etti. 33 yaşındaki Valencia, bu sezon 48 maçta 33 gol, 7 asist yaptı. Süper Lig'de attığı 29 golle krallık tacını taktı.

Süper Kupa'yla başlarız inşallah

Mert Hakan: Taraftarımıza mutsuzluklar yaşattık bu sezon. Canımız yandı. Çok üzüldük. Telafisini bir nebze yapmak istemiştik. Müthiş oynadık. Takımı, başkanımızı, yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Yeni sezona Süper Kupa ile başlayıp ligle devam eden kupalar kazanırız inşallah.