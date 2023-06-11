Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası finaline yeni formasıyla çıkacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, Başakşehir ile kozlarını İzmir'de paylaşacak. Sarı-lacivertli kulüp bu mücadele öncesi sürpriz bir açıklama yaptı ve karşılaşmaya yeni sezon formalarıyla çıkacaklarını duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı yeni sezon Çubuklusuna bu akşam kavuşuyor! Şanlı tarihimizin gözdesi, Fenerbahçemizin efsanesi Çubuklu formamız bu akşam büyük taraftarımızla buluşuyor! Futbol Takımımız bugün Ziraat Türkiye Kupası final maçında 2023-24 yeni sezon formalarımızla sahada yerini alacak; Biricik Çubuklumuz, Türkiye Kupası final maçımızda milyonlarla kavuşacak!