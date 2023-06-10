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Fenerbahçe'den Gattuso bombası! Jesus'un yerine geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'la yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin adı Adana Demirspor'un hocası Montella ile anılırken, başka bir İtalyan teknik adam daha gündeme geldi. Söz konusu ismin Gennaro Gattuso olduğu öğrenildi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'den Gattuso bombası! Jesus'un yerine geliyor

Bu sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Gattuso bombası! Jesus'un yerine geliyor

Kanarya uzun süren şampiyonluk hasretine bu yıl da son verememişti.

Fenerbahçe'den Gattuso bombası! Jesus'un yerine geliyor

Camia şampiyonluğun kaçmasındaki en büyük etkenin Jorge Jesus olduğu fikrine varmıştı.

Fenerbahçe'den Gattuso bombası! Jesus'un yerine geliyor

Bu doğrultuda Portekizli hoca hakkında flaş bir karar alındı.

Fenerbahçe'den Gattuso bombası! Jesus'un yerine geliyor

Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus döneminin sona ermek üzere olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'den Gattuso bombası! Jesus'un yerine geliyor

Başakşehir ile oynanacak kupa finali sonrasında Portekizli çalıştırıcıya büyük ihtimalle veda edilecek.

Fenerbahçe'den Gattuso bombası! Jesus'un yerine geliyor

Hırslı kişiliğiyle bilinen 45 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe ile kimyasının uyacağı düşünülüyor.

Fenerbahçe'den Gattuso bombası! Jesus'un yerine geliyor

Napoli'yi çalıştırırken İtalya Kupası'nı kazanmıştı.

Fenerbahçe'den Gattuso bombası! Jesus'un yerine geliyor

GENÇ AMA TEBRÜBELİ

Gennaro Gattuso, futbolculuk kariyerinin büyük bölümünü Milan'da inşa ettikten sonra teknik adamlığa Palermo'da başladı.

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