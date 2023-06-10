Fenerbahçe'den Gattuso bombası! Jesus'un yerine geliyor

Bu sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Kanarya uzun süren şampiyonluk hasretine bu yıl da son verememişti.
Camia şampiyonluğun kaçmasındaki en büyük etkenin Jorge Jesus olduğu fikrine varmıştı.
Bu sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Kanarya uzun süren şampiyonluk hasretine bu yıl da son verememişti.
Camia şampiyonluğun kaçmasındaki en büyük etkenin Jorge Jesus olduğu fikrine varmıştı.
Bu doğrultuda Portekizli hoca hakkında flaş bir karar alındı.
Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus döneminin sona ermek üzere olduğu vurgulandı.
Başakşehir ile oynanacak kupa finali sonrasında Portekizli çalıştırıcıya büyük ihtimalle veda edilecek.
Kanarya'nın yerli pazardan hoca adayları Adana Demirspor'dan Vincenzo Montella ile şu anda boşta olan Sergen Yalçın.
Ancak Ali Koç farklı bir isme daha gitti.
Fotomaç'ın haberine göre, gelecek sezon sahada yetenekli, hırslı ve agresif bir takım görmek isteyen Kanarya'nın teknik direktör adayları arasına Gennaro Gattuso da girdi.
Hırslı kişiliğiyle bilinen 45 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe ile kimyasının uyacağı düşünülüyor.
Napoli'yi çalıştırırken İtalya Kupası'nı kazanmıştı.
GENÇ AMA TEBRÜBELİ
Gennaro Gattuso, futbolculuk kariyerinin büyük bölümünü Milan'da inşa ettikten sonra teknik adamlığa Palermo'da başladı.
Gattuso Girit, Pisa, Milan, Napoli ve Valencia'yı çalıştırdı.
Başarılı hoca ofansif 4-3-3 sistemini benimsiyor.