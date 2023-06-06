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Jorge Jesus'un gülmesi taraftarı kızdırdı

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında devreyi 1-0 mağlup tamamladı. İkinci devre başlarken sarı-lacivertli kulübenin arkasındaki iki Brezilyalı taraftar Jorge Jesus'a "Flamengo'ya geri dön" diye bağırdı. Portekizli çalıştırıcı onlara gülerek yanıt verdi. Taraftarlar "Bizim içimiz kan ağlarken bu görüntü olmadı" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 06:50
Jorge Jesus'un gülmesi taraftarı kızdırdı

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında devreyi 1-0 mağlup tamamladı. İkinci devre başlarken sarı-lacivertli kulübenin arkasındaki iki Brezilyalı taraftar Jorge Jesus'a "Flamengo'ya geri dön" diye bağırdı. Portekizli çalıştırıcı onlara gülerek yanıt verdi. Taraftarlar "Bizim içimiz kan ağlarken bu görüntü olmadı" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

ONA BİR ŞEY OLDU
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Tümer Metin, hafta arası sarı-lacivertli formayı giyen bir oyuncuyla yaşadığı diyaloğu anlattı. Tümer "Ne oldu Jorge Jesus'a diye sordum. 'Abi Jesus'a sezonun devre arasında bir şey oldu. Biz de anlamadık' yanıtını verdi" ifadelerini kullandı. Tümer, konuştuğu oyuncunun adını açıklamayacağını belirtti.

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