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Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Final maçının hazırlıklarına başladı!

Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Fenerbahçe İzmir'de Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, final maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 19:59
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Final maçının hazırlıklarına başladı!

Fenerbahçe Futbol Takımı, 11 Haziran Pazar günü İzmir'de Medipol Başakşehir ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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