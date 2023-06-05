Koç, Terim ile izledi

Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, deplasmanda oynanan derbide takımını yalnız bırakmadı. Başkan Ali Koç, Galatasaray derbisini statta takip etti. Koç, mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala gelerek protokol tribünündeki yerini aldı. Yöneticiler de vardı.
Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, deplasmanda oynanan derbide takımını yalnız bırakmadı. Başkan Ali Koç, Galatasaray derbisini statta takip etti. Koç, mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala gelerek protokol tribünündeki yerini aldı. Yöneticiler de vardı.