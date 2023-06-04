TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızına Rusya'dan kanca!

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek oyunculardan birisi olan Miha Zajc ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek oyunculardan birisi olan Miha Zajc ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre Rusya Ligi takımlarından Zenit'in, Sloven orta saha Miha Zajc ile görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.
Fenerbahçe, Zajc ile sözleşmesi bitecek olmasına rağmen yeni kontrat yapmamıştı.
Zajc'ı bazı İtalyan kulüplerinin de istediği biliniyor.
Zajc'ın durumu önümüzdeki 2 hafta içinde kesinlik kazanacak.
28 yaşında ve 1.78 boyunda olan Miha Zajc'ı F.Bahçe 2019 yılında Empoli'den 3.5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.