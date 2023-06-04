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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızına Rusya'dan kanca!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin henüz sözleşme yenilemediği Miha Zajc için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Slovak yıldıza son olarak Rusya'dan talip çıktı. Miha Zajc'ın kendisine talip olan Rus ekibiyle transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızına Rusya'dan kanca!

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek oyunculardan birisi olan Miha Zajc ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızına Rusya'dan kanca!

Takvim'in haberine göre Rusya Ligi takımlarından Zenit'in, Sloven orta saha Miha Zajc ile görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızına Rusya'dan kanca!

Fenerbahçe, Zajc ile sözleşmesi bitecek olmasına rağmen yeni kontrat yapmamıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızına Rusya'dan kanca!

Zajc'ı bazı İtalyan kulüplerinin de istediği biliniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızına Rusya'dan kanca!

Zajc'ın durumu önümüzdeki 2 hafta içinde kesinlik kazanacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızına Rusya'dan kanca!

28 yaşında ve 1.78 boyunda olan Miha ZajcF.Bahçe 2019 yılında Empoli'den 3.5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.

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