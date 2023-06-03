TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Stefan de Vrij için pazarlık zamanı!

Bu sezon ligde 39 gol yiyen Fenerbahçe, en çok savunma zaafları nedeniyle sıkıntı yaşadı.
Bu sezon ligde 39 gol yiyen Fenerbahçe, en çok savunma zaafları nedeniyle sıkıntı yaşadı.
Kanarya, sorunu yeni sezonda bitirmek için hamle yaptı.
Özellikle derbilerde Galatasaray'dan 3, Beşiktaş'tan ise 4 gol yenmesi kulüp içerisinde tartışmalara yol açmıştı.
Defansın göbeğinde Serdar Aziz-Samet Akaydın ikilisini yetersiz bulan sarı-lacivertliler, Gustavo Henrique ile de yolları ayırmanın planları içinde.
Bu nedenle yönetim gelecek dönemde savunmadaki derinliği ve yetenekli oyuncu sayısını artırmayı istiyor.
Sabah'ın haberine göre kurmaylar, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan Stefan de Vrij'i listeye dahil etti.
SEÇENEKLERDE EZELİ RAKİPLER DE VAR
İnter ile sözleşmesi biten oyuncu için menajeri Pastorello, 3 büyük takım ile transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi.
Hollandalı stoperi çok isteyen sarı-lacivertliler ise vakit kaybetmeden Pastorello ile temas kurdu.
Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki oyuncunun, 3 milyon Euro civarında imza parası beklentisi içinde olduğu konuşuluyor.
Ayrıca en az 3 yıllık da sözleşme talebinde bulunduğu kaydedildi.
Yönetimin şartları değerlendirdikten sonra menajere dönüş yapacağı öğrenildi.
STEFAN DE VRIJ KİMDİR?
Stefan de Vrij, 2018'de Lazio'dan İnter'e bedelsiz olarak transfer oldu.
Tecrübeli isim 5 Şubat 1992 doğumlu.
Bu sezon toplamda 37 maçta tam 2 bin 396 dakika forma şansı buldu.
189 cm'lik 31 yaşındaki stoper, 1 gol kaydetti.