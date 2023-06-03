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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Stefan de Vrij için pazarlık zamanı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe bu sezonda ligde şampiyonluğa ulaşamazken sarı lacivertliler şimdiden gelecek sezon için transferde kolları sıvadı. Kanarya kadrosuna katacağı güçlü isimlerle uzun yıllardır hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Bu anlamda Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden birisi de Stefan de Vrij oldu. İşte oyuncunun transferi ile ilgili yaşanan flaş gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Stefan de Vrij için pazarlık zamanı!

Bu sezon ligde 39 gol yiyen Fenerbahçe, en çok savunma zaafları nedeniyle sıkıntı yaşadı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Stefan de Vrij için pazarlık zamanı!

Kanarya, sorunu yeni sezonda bitirmek için hamle yaptı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Stefan de Vrij için pazarlık zamanı!

Özellikle derbilerde Galatasaray'dan 3, Beşiktaş'tan ise 4 gol yenmesi kulüp içerisinde tartışmalara yol açmıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Stefan de Vrij için pazarlık zamanı!

SEÇENEKLERDE EZELİ RAKİPLER DE VAR

İnter ile sözleşmesi biten oyuncu için menajeri Pastorello, 3 büyük takım ile transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Stefan de Vrij için pazarlık zamanı!

Hollandalı stoperi çok isteyen sarı-lacivertliler ise vakit kaybetmeden Pastorello ile temas kurdu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Stefan de Vrij için pazarlık zamanı!

Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki oyuncunun, 3 milyon Euro civarında imza parası beklentisi içinde olduğu konuşuluyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Stefan de Vrij için pazarlık zamanı!

Ayrıca en az 3 yıllık da sözleşme talebinde bulunduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Stefan de Vrij için pazarlık zamanı!

Yönetimin şartları değerlendirdikten sonra menajere dönüş yapacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Stefan de Vrij için pazarlık zamanı!

STEFAN DE VRIJ KİMDİR?

Stefan de Vrij, 2018'de Lazio'dan İnter'e bedelsiz olarak transfer oldu.

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