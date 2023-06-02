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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Crespo'nun bonservisini belirledi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonucu alamayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürdüyor. Bu arada sarı-lacivertli takımın yıldız orta sahası Crespo'ya da Avrupa'dan çeşitli teklifler geliyor. Yönetim, Portekizli futbolcunun bonservisini belirledi. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 16:34
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Crespo'nun bonservisini belirledi!

Spor Toto Süper Lig'de zirveyi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Crespo'nun bonservisini belirledi!

Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı Crespo'nun akıbeti belli oluyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Crespo'nun bonservisini belirledi!

Sarı-lacivertli takım istediği teklif gelmesi halinde oyuncuyu elden çıkarabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Crespo'nun bonservisini belirledi!

Miguel Crespo'nun menajeri hem Portekiz'de hem de İspanya'da oyuncusu için görüşmeler yaptığı yazılıp çizilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Crespo'nun bonservisini belirledi!

Ancak Fenerbahçe yönetimi Portekizli merkez orta saha için acele etmiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Crespo'nun bonservisini belirledi!

Takvim'de yer alan habere göre kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi Miguel Crespo için kapıyı 8 milyon euro'dan açacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Crespo'nun bonservisini belirledi!

Yönetim sezon başında da bu civardaki teklifleri geri çevirmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Crespo'nun bonservisini belirledi!

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Barroselas altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Crespo'nun bonservisini belirledi!

Sırasıyla Feirense, Neves, Merelinense, Braga ve Estoril formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Crespo'nun bonservisini belirledi!

2021 yılında Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Crespo'nun bonservisini belirledi!

Portekiz ve Fransa pasaportu da bulunan Crespo, orta sahada görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Crespo'nun bonservisini belirledi!

26 yaşındaki yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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