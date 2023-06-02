FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Crespo'nun bonservisini belirledi!

Spor Toto Süper Lig'de zirveyi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de zirveyi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları devam ediyor.
Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı Crespo'nun akıbeti belli oluyor.
Sarı-lacivertli takım istediği teklif gelmesi halinde oyuncuyu elden çıkarabilir.
Miguel Crespo'nun menajeri hem Portekiz'de hem de İspanya'da oyuncusu için görüşmeler yaptığı yazılıp çizilmişti.
Ancak Fenerbahçe yönetimi Portekizli merkez orta saha için acele etmiyor.
Takvim'de yer alan habere göre kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi Miguel Crespo için kapıyı 8 milyon euro'dan açacak.
Yönetim sezon başında da bu civardaki teklifleri geri çevirmişti.
MIGUEL CRESPO KİMDİR?
11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Barroselas altyapısında başladı.
Sırasıyla Feirense, Neves, Merelinense, Braga ve Estoril formaları giydi.
2021 yılında Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.
Portekiz ve Fransa pasaportu da bulunan Crespo, orta sahada görev yapıyor.
26 yaşındaki yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Crespo'nun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...