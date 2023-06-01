FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Bruma piyangosu! Önerilen rakam...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi iç ve dış transferde gaza bastı.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi iç ve dış transferde gaza bastı.
Sezon başı transferlerinden Bruma, sakatlığı sebebiyle yeterince katkı verememiş ardından da devre arasında Braga'ya kiralanmıştı.
Oradaki performansı Braga'yı harekete geçirdi. Portekiz ekibinin başkanı Antonio Salvador, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturdu.
4.5 milyon euro'luk teklif önerdi. Kanarya 5 istiyordu ancak anlaşma yakın...
BRUMA KİMDİR?
24 Ekim 1994 tarihinde Gine Bissau'da doğdu. Profesyonel futbol kariyerine Sporting altyapısında başladı.
Kariyerinde Sporting, Galatasaray, Gaziantepspor, Real Sociedad, Leipzig, PSV, Olympiakos, Fenerbahçe ve Braga formaları giydi.
Fenerbahçe, sezon başında oyuncuyu PSV'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, 4.25 milyon euro ödeyerek oyuncunun bonservisini de aldı.
Forvet hattında forma giyen deneyimli isim, sol kanat olarak görev yapıyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan Bruma'nın boyu 1.73 cm...
Yıldız ismin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Portekiz Milli Takımı ile 9 maça çıkıp 1 de gol atan Bruma'nın güncel piyasa değeri ise 3.6 milyon euro...