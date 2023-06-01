Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Bruma piyangosu! Önerilen rakam...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Bruma piyangosu! Önerilen rakam...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna katıp daha sonra Braga'ya kiraladığı Bruma için Portekiz kulübünden yapılan teklif netleşti. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 16:39
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Bruma piyangosu! Önerilen rakam...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi iç ve dış transferde gaza bastı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Bruma piyangosu! Önerilen rakam...

Sezon başı transferlerinden Bruma, sakatlığı sebebiyle yeterince katkı verememiş ardından da devre arasında Braga'ya kiralanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Bruma piyangosu! Önerilen rakam...

Oradaki performansı Braga'yı harekete geçirdi. Portekiz ekibinin başkanı Antonio Salvador, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Bruma piyangosu! Önerilen rakam...

4.5 milyon euro'luk teklif önerdi. Kanarya 5 istiyordu ancak anlaşma yakın...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Bruma piyangosu! Önerilen rakam...

BRUMA KİMDİR?

24 Ekim 1994 tarihinde Gine Bissau'da doğdu. Profesyonel futbol kariyerine Sporting altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Bruma piyangosu! Önerilen rakam...

Kariyerinde Sporting, Galatasaray, Gaziantepspor, Real Sociedad, Leipzig, PSV, Olympiakos, Fenerbahçe ve Braga formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Bruma piyangosu! Önerilen rakam...

Fenerbahçe, sezon başında oyuncuyu PSV'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, 4.25 milyon euro ödeyerek oyuncunun bonservisini de aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Bruma piyangosu! Önerilen rakam...

Forvet hattında forma giyen deneyimli isim, sol kanat olarak görev yapıyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan Bruma'nın boyu 1.73 cm...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Bruma piyangosu! Önerilen rakam...

Yıldız ismin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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