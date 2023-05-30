Jorge Jesus kazanan kadroyu bozmadı!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor'u eleyerek finale yükseldikleri mücadeleye başladıkları 11'le Antalya temsilcisinin karşısına çıktı.
Jorge Jesus müsabakaya; İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai, Luan Peres, Willian Arao, Miha Zajc, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Enner Valencia ve Michy Batshuayi 11'i ile başladı.
Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Joshua King, Joao Pedro, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek ve Emre Mor ise yedek kulübesinde yer aldı.