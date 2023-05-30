Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus kazanan kadroyu bozmadı!

Jorge Jesus kazanan kadroyu bozmadı!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Sivasspor maçını kazanan kadroyu bozmadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 21:08
Jorge Jesus kazanan kadroyu bozmadı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u eleyerek finale yükseldikleri maçın 11'inden değişiklik yapmadan Antalyaspor karşısına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor'u eleyerek finale yükseldikleri mücadeleye başladıkları 11'le Antalya temsilcisinin karşısına çıktı.

Jorge Jesus müsabakaya; İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai, Luan Peres, Willian Arao, Miha Zajc, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Enner Valencia ve Michy Batshuayi 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Joshua King, Joao Pedro, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek ve Emre Mor ise yedek kulübesinde yer aldı.
DİĞER
‘Ateş Kuşları’nın Mercan'ı Hande Soral ile İsmail Demirci'nin oğlu Ali birinci yaşını kutladı! İşte doğum gününden eğlenceli kareler!
Sudanlı mevkidaşı hediye etmişti: Başkan Erdoğan’ın aslanı dördüz doğurdu!
Buruk'tan F.Bahçe mesajı!
Kadıköy'de maç sonu Jorge Jesus'a büyük tepki!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe - Antalyaspor | CANLI
Arda Güler: Şampiyonluğu ellerimizle verdik
LGS'de hangi konular çıkmayacak 2023?
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nasıl hesaplanır
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig şampiyonluklarında gelenek bozulmadı! Süper Lig şampiyonluklarında gelenek bozulmadı! 22:18
Buruk'tan F.Bahçe mesajı! Buruk'tan F.Bahçe mesajı! 22:15
Galatasaray Türk Telekom'u farklı devirdi! Galatasaray Türk Telekom'u farklı devirdi! 22:15
Berkan Kutlu'dan şampiyonluk mesajı! Berkan Kutlu'dan şampiyonluk mesajı! 22:13
Kasımpaşa deplasmanda güldü! Kasımpaşa deplasmanda güldü! 22:12
Kadıköy'de maç sonu Jorge Jesus'a büyük tepki! Kadıköy'de maç sonu Jorge Jesus'a büyük tepki! 22:12
Daha Eski
Şampiyon Galatasaray! Şampiyon Galatasaray! 22:01
F.Bahçe evinde kazandı! F.Bahçe evinde kazandı! 22:01
Fırtına Giresun'da kazandı! Fırtına Giresun'da kazandı! 22:00
Yiğido'dan hayati 3 puan! Yiğido'dan hayati 3 puan! 21:57
Kadıköy'de istifa sesleri! Taraftardan olay protesto Kadıköy'de istifa sesleri! Taraftardan olay protesto 21:52
Giresunspor - Trabzonspor maçında penaltı kararı! Giresunspor - Trabzonspor maçında penaltı kararı! 21:40