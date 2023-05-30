Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Antalyaspor maçı öncesi açıklamalar!

Süper Lig'in 36. haftasında Fenebahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertliler sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak isterken teknik direktör Jorge Jesus karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI:

"Biz kendimize odaklanıyoruz, kazanmak zorundayız. Rakibimizin puan kaybetmesine bağlıyız. Tempolu oynamak istiyoruz ki galibiyet alalım. Kazanıp, rakibimizden gelecek sonuca bakıyoruz. Takımıma güveniyorum."

"Zor bir maç olacak. Antalyaspor iyi oyunculardan kurulu. Forvetleri, ligin en iyi forvetlerinden biri. Fredy, oyuncum olmuştu. Haji Wright ilginç biri. Karşılaşabileceğimiz tüm zorluklara çalıştık. İyi oyunculardan kurulu, organize bir takım. Biz de güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz ki istediğimiz galibiyeti alalım."