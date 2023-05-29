Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Livakovic şoku! O takımla anlaşma sağladı

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Livakovic şoku! O takımla anlaşma sağladı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer şoku yaşanıyor. Gelecek sezonun planlamalarına başlayan sarı-lacivertlilerde kaleci takviyesine ayrı bir önem veriliyor. Yabancı bir file bekçisinin transferiyle kaledeki rekabeti artırmayı amaçlayan Kanarya'ya kötü haber geldi. Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Hırvat kaleci Dominik Livakovic tercihini farklı bir takımdan yana kullandı. İşte yıldız eldivenin yeni adresi... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 19:45
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Livakovic şoku! O takımla anlaşma sağladı

Kaleci mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Livakovic şoku! O takımla anlaşma sağladı

Yabancı bir file bekçisi transfer etmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler ilk sıraya Dominik Livakovic'i almıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Livakovic şoku! O takımla anlaşma sağladı

Hırvat kaleci için uzun süredir temaslarda bulunan Kanarya yapılan görüşmelerden umduğu geri dönüşü alamadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Livakovic şoku! O takımla anlaşma sağladı

Dinamo Zagreb'den ayrılmaya karar veren Livakovic, Avrupa'nın birçok önemli takımından teklif aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Livakovic şoku! O takımla anlaşma sağladı

Transferle ilgili kararını veren yıldız eldivenin yeni takımı belli oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Livakovic şoku! O takımla anlaşma sağladı

VILLARREAL İLE SÖZLÜ ANLAŞMA YAPILDI!
İspanyol basınından Relevo'da yer alan habere göre; Livakovic, Villarreal ile yaptığı temaslarda el sıkıştı ve sözlü anlaşma yapıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Livakovic şoku! O takımla anlaşma sağladı

Artık işin bonservis bedeline kaldığı ve Dinamo Zagreb ile detayların müzakere edileceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Livakovic şoku! O takımla anlaşma sağladı

10 MİLYON EURO İSTENİYOR!
Dinamo Zagreb başkanı Vlatka Peras, Dominik Livakovic'in son durumu hakkında net açıklamalarda bulundu

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Livakovic şoku! O takımla anlaşma sağladı

Peras, "Livakovic'in sözleşmesinde yer alan bir serbest kalma maddesi (10 milyon euro) var.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Livakovic şoku! O takımla anlaşma sağladı

Bu maddeyi karşılayabilecek herhangi bir kulüp oyuncumuzla da anlaşarsa onun haklarını alabilir" diyerek noktayı koydu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Livakovic şoku! O takımla anlaşma sağladı

Taraflar arasında yapılacak son görüşmeler, transferde belirleyici etken olacak.

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