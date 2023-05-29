TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Livakovic şoku! O takımla anlaşma sağladı

Kaleci mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Kaleci mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Yabancı bir file bekçisi transfer etmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler ilk sıraya Dominik Livakovic'i almıştı.
Hırvat kaleci için uzun süredir temaslarda bulunan Kanarya yapılan görüşmelerden umduğu geri dönüşü alamadı.
Dinamo Zagreb'den ayrılmaya karar veren Livakovic, Avrupa'nın birçok önemli takımından teklif aldı.
Transferle ilgili kararını veren yıldız eldivenin yeni takımı belli oldu.
VILLARREAL İLE SÖZLÜ ANLAŞMA YAPILDI!
İspanyol basınından Relevo'da yer alan habere göre; Livakovic, Villarreal ile yaptığı temaslarda el sıkıştı ve sözlü anlaşma yapıldı.
Artık işin bonservis bedeline kaldığı ve Dinamo Zagreb ile detayların müzakere edileceği kaydedildi.
10 MİLYON EURO İSTENİYOR!
Dinamo Zagreb başkanı Vlatka Peras, Dominik Livakovic'in son durumu hakkında net açıklamalarda bulundu
Peras, "Livakovic'in sözleşmesinde yer alan bir serbest kalma maddesi (10 milyon euro) var.
Bu maddeyi karşılayabilecek herhangi bir kulüp oyuncumuzla da anlaşarsa onun haklarını alabilir" diyerek noktayı koydu.
Taraflar arasında yapılacak son görüşmeler, transferde belirleyici etken olacak.