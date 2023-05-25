Spor yazarları Fenerbahçe-Sivasspor maçını değerlendirdi

İkinci devre sarı-lacivertlilerin oynadığı oyun gece ile gündüz gibi fark vardı. Daha öne giden, pres yapan, hücumda çoğalan, hücum setlerini daha doğru yapan, daha dinamik, daha akışkan bir Fenerbahçe vardı sahada. Bu coşkulu oyun başlangıcı ve hücum arzusu beraberinde golleri de getirdi.