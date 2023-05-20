Fenerbahçe'ye büyük müjde! Yıldız oyuncunun transferinden dev piyango

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor ile karşılaştı.
Karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı lacivertliler zirve takibini sürdürdü.
Fenerbahçe yönetimi diğer yandan gelecek sezonun çalışmalarını yapıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor ile karşılaştı.
Karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı lacivertliler zirve takibini sürdürdü.
Fenerbahçe yönetimi diğer yandan gelecek sezonun çalışmalarını yapıyor.
Yeni sezonda kadrosunu yıldızlarla doldurmak isteyen Kanarya, planını belirledi.
Transfere kaynak oluşturmak isteyen yönetim gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
Portekizli yıldız oyuncu Braga'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken transfer teklifleri almaya başladı.
Fenerbahçe'nin sezon başında PSV'den kiraladığı ve devre arasında da 4.2 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanıp transfer ettiği Bruma'ya Portekiz'den flaş bir teklif geldi.
Bruma'nın performansından memnun olan Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao, Portekizli oyuncuyu takımında görmek istediğini yönetime bildirdi.
Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan yıldız oyuncu Portekiz'de kendini buldu.
28 yaşındaki oyuncu bu sezon Braga formasıyla 16 maçta görev aldı.
Bruma takımına 4 gol 5 asistlik katkı sağladı.
Bruma'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.6 milyon Euro.