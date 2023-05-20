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Fenerbahçe'ye büyük müjde! Yıldız oyuncunun transferinden dev piyango

Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek sezon için kaynak ayarlamaya çalışan yönetim yıldız ismin transferiyle kasasını rahatlatacak. İşte transferin detayları... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 17:12
Fenerbahçe'ye büyük müjde! Yıldız oyuncunun transferinden dev piyango

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor ile karşılaştı.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Yıldız oyuncunun transferinden dev piyango

Karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı lacivertliler zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Yıldız oyuncunun transferinden dev piyango

Fenerbahçe yönetimi diğer yandan gelecek sezonun çalışmalarını yapıyor.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Yıldız oyuncunun transferinden dev piyango

Yeni sezonda kadrosunu yıldızlarla doldurmak isteyen Kanarya, planını belirledi.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Yıldız oyuncunun transferinden dev piyango

Transfere kaynak oluşturmak isteyen yönetim gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Yıldız oyuncunun transferinden dev piyango

Sarı lacivertlilere devre arasında Braga'ya kiraladığı Bruma'dan piyango vurdu.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Yıldız oyuncunun transferinden dev piyango

Portekizli yıldız oyuncu Braga'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken transfer teklifleri almaya başladı.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Yıldız oyuncunun transferinden dev piyango

Fenerbahçe'nin sezon başında PSV'den kiraladığı ve devre arasında da 4.2 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanıp transfer ettiği Bruma'ya Portekiz'den flaş bir teklif geldi.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Yıldız oyuncunun transferinden dev piyango

Akşam'ın haberine göre, Portekiz devi Porto, Portekizli oyuncu Bruma için Sarı-lacivertli kulübe 7.5 milyon euroluk teklif yaptı.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Yıldız oyuncunun transferinden dev piyango

Bruma'nın performansından memnun olan Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao, Portekizli oyuncuyu takımında görmek istediğini yönetime bildirdi.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Yıldız oyuncunun transferinden dev piyango

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan yıldız oyuncu Portekiz'de kendini buldu.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Yıldız oyuncunun transferinden dev piyango

28 yaşındaki oyuncu bu sezon Braga formasıyla 16 maçta görev aldı.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Yıldız oyuncunun transferinden dev piyango

Bruma takımına 4 gol 5 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Yıldız oyuncunun transferinden dev piyango

Kanarya, PSV Eindhoven'a Bruma için 4 milyon 250 bin Euro ödemişti.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Yıldız oyuncunun transferinden dev piyango

Bruma'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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