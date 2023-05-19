Fenerbahçe'den açıklama geldi! Victor Moses geri mi dönüyor?

Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe transferde hareketli günler geçiriyor.
Sarı lacivertliler yeni sezon transfer planlamalarına erkenden başlamıştı.
Önümüzdeki yıl transferde fire vermek istemeyen yönetim, işi sağlama alma hedefinde.
Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe transferde hareketli günler geçiriyor.
Sarı lacivertliler yeni sezon transfer planlamalarına erkenden başlamıştı.
Önümüzdeki yıl transferde fire vermek istemeyen yönetim, işi sağlama alma hedefinde.
Bu doğrultuda Ali Koç ve kurmayları dünyaca ünlü futbolcuları kadroya katmak için harekete geçti.
Kanarya'nın Dominik Livakovic, Ryan Kent, Mehdi Taremi ve Wilfried Zaha gibi isimlerle ilgilendiği belirtilmişti.
Bu futbolcuların yanı sıra Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle daha geldi.
Sarı lacivertlilerin eski yıldızı Victor Moses'ı transfer etmek istediği bildirilmişti.
Konuya dair Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi.
Sarı lacivertlilerin yöneticisi Selahattin Baki, 32 yaşındaki oyuncunun transferine lişkin konuştu.
İşte ayrıntılar...
BAKİ'DEN MOSES SÖZLERİ!
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Selahattin Baki, Rus basınına Victor Moses ile ilgilenmediklerini açıkladı.
Sport-express'e konuşan Baki, "Victor Moses ile ilgilenmiyoruz"
"Şu anda Moses'ın oynadığı bölgeye bir futbolcu aramıyoruz" dedi.
Böylelikle Fenerbahçe'de Victor Moses defteri açılmadan kapanmış oldu. Moses 2019-2020 sezonunda 6 ay sarı lacivertli formayı giymişti.
Nijeryalı yıldız bu sezon Spartak Moskova'da 8 maça çıktı.
Moses bu karşılaşmalarda 2 gol attı.
Başarılı futbolcunun Rus ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Moses'ın güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.