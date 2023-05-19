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Fenerbahçe'den açıklama geldi! Victor Moses geri mi dönüyor?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'deki zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da devam ediyor. Adı eski takımı Fenerbahçe ile anılan Victor Moses için sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 16:59
Fenerbahçe'den açıklama geldi! Victor Moses geri mi dönüyor?

Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe transferde hareketli günler geçiriyor.

Fenerbahçe'den açıklama geldi! Victor Moses geri mi dönüyor?

Sarı lacivertliler yeni sezon transfer planlamalarına erkenden başlamıştı.

Fenerbahçe'den açıklama geldi! Victor Moses geri mi dönüyor?

Önümüzdeki yıl transferde fire vermek istemeyen yönetim, işi sağlama alma hedefinde.

Fenerbahçe'den açıklama geldi! Victor Moses geri mi dönüyor?

Sarı lacivertlilerin eski yıldızı Victor Moses'ı transfer etmek istediği bildirilmişti.

Fenerbahçe'den açıklama geldi! Victor Moses geri mi dönüyor?

Konuya dair Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe'den açıklama geldi! Victor Moses geri mi dönüyor?

Sarı lacivertlilerin yöneticisi Selahattin Baki, 32 yaşındaki oyuncunun transferine lişkin konuştu.

Fenerbahçe'den açıklama geldi! Victor Moses geri mi dönüyor?

İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'den açıklama geldi! Victor Moses geri mi dönüyor?

BAKİ'DEN MOSES SÖZLERİ!

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Selahattin Baki, Rus basınına Victor Moses ile ilgilenmediklerini açıkladı.

Fenerbahçe'den açıklama geldi! Victor Moses geri mi dönüyor?

Sport-express'e konuşan Baki, "Victor Moses ile ilgilenmiyoruz"

Fenerbahçe'den açıklama geldi! Victor Moses geri mi dönüyor?

"Şu anda Moses'ın oynadığı bölgeye bir futbolcu aramıyoruz" dedi.

Fenerbahçe'den açıklama geldi! Victor Moses geri mi dönüyor?

Böylelikle Fenerbahçe'de Victor Moses defteri açılmadan kapanmış oldu. Moses 2019-2020 sezonunda 6 ay sarı lacivertli formayı giymişti.

Fenerbahçe'den açıklama geldi! Victor Moses geri mi dönüyor?

Nijeryalı yıldız bu sezon Spartak Moskova'da 8 maça çıktı.

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