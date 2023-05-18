Lincoln’den anlamlı hareket

Ameliyat olan ve tedavisi devam eden Lincoln Henrique ve eşi Adriana Muller'den alkışlık hareket geldi. Çift, küçük oğulları Henrico'nun doğum gününü kimsesiz çocuklarla birlikte kutladı. Fenerbahçe temalı doğum gününde çocuklara hediyeler dağıtıldı.
Ameliyat olan ve tedavisi devam eden Lincoln Henrique ve eşi Adriana Muller'den alkışlık hareket geldi. Çift, küçük oğulları Henrico'nun doğum gününü kimsesiz çocuklarla birlikte kutladı. Fenerbahçe temalı doğum gününde çocuklara hediyeler dağıtıldı.