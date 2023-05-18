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Lincoln’den anlamlı hareket

Ameliyat olan ve tedavisi devam eden Lincoln Henrique ve eşi Adriana Muller'den alkışlık hareket geldi. Çift, küçük oğulları Henrico'nun doğum gününü kimsesiz çocuklarla birlikte kutladı. Fenerbahçe temalı doğum gününde çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Lincoln’den anlamlı hareket
Ameliyat olan ve tedavisi devam eden Lincoln Henrique ve eşi Adriana Muller'den alkışlık hareket geldi. Çift, küçük oğulları Henrico'nun doğum gününü kimsesiz çocuklarla birlikte kutladı. Fenerbahçe temalı doğum gününde çocuklara hediyeler dağıtıldı.
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