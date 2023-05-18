Enner’in hayatı film!

Enner Valencia'nın hayatı film oluyor. 8th Gear Entertainment, Valencia'nın hayat hikayesinin haklarını satın aldı. Yoksulluktan gelen ve futbolun en büyük aşamasına kadar olan hikayesini anlatan uzun metrajlı bir biyografik film hazırlayacağını duyurdu.
EnnerValencia'nın hayatı film oluyor. 8th Gear Entertainment, Valencia'nın hayat hikayesinin haklarını satın aldı. Yoksulluktan gelen ve futbolun en büyük aşamasına kadar olan hikayesini anlatan uzun metrajlı bir biyografik film hazırlayacağını duyurdu.