Valencia'dan gol sözü

Süper Lig'de 27 defa ağları sarsarak gol krallığında lider durumda bulunan Enner Valencia son maçlarda suskun kaldı. Ekvadorlu golcü son 6 karşılaşmada sadece 1 gol kaydedebildi. Son 4 mücadelede ise ağları sarsmayı başaramadı. Teknik direktör Jorge Jesus ona güvendiğini belirterek Trabzonspor derbisinde goller beklediğini söyledi. Valencia'nın da gol sözü verdiği gelen haberler arasında.
SüperLig'de 27 defa ağları sarsarak gol krallığında lider durumda bulunan Enner Valencia son maçlarda suskun kaldı. Ekvadorlu golcü son 6 karşılaşmada sadece 1 gol kaydedebildi. Son 4 mücadelede ise ağları sarsmayı başaramadı. Teknik direktör Jorge Jesus ona güvendiğini belirterek Trabzonspor derbisinde goller beklediğini söyledi. Valencia'nın da gol sözü verdiği gelen haberler arasında.