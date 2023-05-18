Büyük maçlar bir fırsattır

Jesus'un derbi öncesi özel görüştüğü isimlerden biri de kaleci İrfan Can Eğribayat oldu. Altay'ın sakatlığı sonrası eldivenleri giyen file bekçisine güven konuşması yapan Portekizli hoca "Büyük maçlar çıkışa geçmek isteyenler için her zaman fırsattır. Bu da senin için öyle bir sınav. Kendini iyice kanıtla" dedi.
Jesus'un derbi öncesi özel görüştüğü isimlerden biri de kaleci İrfan Can Eğribayat oldu. Altay'ın sakatlığı sonrası eldivenleri giyen file bekçisine güven konuşması yapan Portekizli hoca "Büyük maçlar çıkışa geçmek isteyenler için her zaman fırsattır. Bu da senin için öyle bir sınav. Kendini iyice kanıtla" dedi.