Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık yolda! Yeni adresi...

Bu sezon Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Bu sezon Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Ligde son üç maçı kalan sarı-lacivertliler, kalan müsabakalarını kazanarak şampiyonluk şansını sonuna kadar sürdürmek istiyor.
Bitime 5 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan Kanarya'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
Fenerbahçe, 2023/2024 sezonu öncesi yapacağı takviyelerle gelecek sezona daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, ilk transferini bitirmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe, Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent ile anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertliler, İskoç ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan İngiliz kanat oyuncusunu bedelsiz olarak kadrosuna katacak.
Ryan Kent takviyesiyle yaz transfer dönemine giriş yapmaya hazırlanan Kanarya'da bazı oyuncularla da yollar ayrılacak.
Özellikle takımda düşünülmeyen oyuncularla sezon sonunda vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yolda...
İSMAİL YÜKSEK İTALYA YOLCUSU
Sarı-lacivertlilerde sezonun parlayan yıldızlarından İsmail Yüksek, Avrupa takımlarının da gözdelerinden.
SASSUOLO ISRARLA İSTİYOR
Genç oyunculara yaptığı yatırımla bilinen Sassuolo, 24 yaşındaki futbolcunun peşinde.
Birçok farklı takımdan teklifler gelse de İtalyan temsilcisi onu almak için Fenerbahçe'nin kapısını aşındırıyor.
İsmail Yüksek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maça çıktı.
Milli futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
İsmail'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.