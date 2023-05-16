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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık yolda! Yeni adresi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de 2022/2023 sezonunun bitimine sayılı haftalar kala yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Yeni sezon öncesi kadrosunda ciddi değişiklikler yapmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla yıldızını parlatan isme sürpriz bir talip çıktı. İşte o takım... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 09:26
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık yolda! Yeni adresi...

Bu sezon Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık yolda! Yeni adresi...

Ligde son üç maçı kalan sarı-lacivertliler, kalan müsabakalarını kazanarak şampiyonluk şansını sonuna kadar sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık yolda! Yeni adresi...

Bitime 5 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan Kanarya'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık yolda! Yeni adresi...

Fenerbahçe, 2023/2024 sezonu öncesi yapacağı takviyelerle gelecek sezona daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık yolda! Yeni adresi...

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, ilk transferini bitirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık yolda! Yeni adresi...

Fenerbahçe, Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık yolda! Yeni adresi...

Sarı-lacivertliler, İskoç ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan İngiliz kanat oyuncusunu bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık yolda! Yeni adresi...

Ryan Kent takviyesiyle yaz transfer dönemine giriş yapmaya hazırlanan Kanarya'da bazı oyuncularla da yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık yolda! Yeni adresi...

Özellikle takımda düşünülmeyen oyuncularla sezon sonunda vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yolda...

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık yolda! Yeni adresi...

İSMAİL YÜKSEK İTALYA YOLCUSU

Sarı-lacivertlilerde sezonun parlayan yıldızlarından İsmail Yüksek, Avrupa takımlarının da gözdelerinden.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık yolda! Yeni adresi...

SASSUOLO ISRARLA İSTİYOR

Genç oyunculara yaptığı yatırımla bilinen Sassuolo, 24 yaşındaki futbolcunun peşinde.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık yolda! Yeni adresi...

Birçok farklı takımdan teklifler gelse de İtalyan temsilcisi onu almak için Fenerbahçe'nin kapısını aşındırıyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık yolda! Yeni adresi...

İsmail Yüksek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maça çıktı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık yolda! Yeni adresi...

Milli futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık yolda! Yeni adresi...

İsmail'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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