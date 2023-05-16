Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi sakatlık şoku!

Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel'den kötü haber geldi.



Yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun antrenmanda aldığı darbe sonrası sakatlandığı ve tedavisine başlandığı kaydedildi.



Osayi Samuel, Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi Samuel'in antrenmanda aldığı darbe sonrası MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.