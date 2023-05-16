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Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi sakatlık şoku!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Osayi Samuel'den kötü haber geldi. Antrenmanda sakatlanan yıldız futbolcu, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 12:36
Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi sakatlık şoku!

Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel'den kötü haber geldi.

Yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun antrenmanda aldığı darbe sonrası sakatlandığı ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

Osayi Samuel, Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi Samuel'in antrenmanda aldığı darbe sonrası MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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