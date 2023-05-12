Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Bruma Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri resmen açıkladı

TRANSFER HABERLERİ - Bruma Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri resmen açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri Bruma olmuştu. Sarı-lacivertliler, bir dönem Galatasaray forması da giyen Portekizli futbolcuyu sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralamış ve geçtiğimiz ocak ayında da 28 yaşındaki oyuncunun bonservisini alarak Braga'ya kiralamıştı. Portekiz ekibinin iyi bir sezon geçiren Bruma'nın bonservisini alacağı öne sürülürken, deneyimli oyuncunun menajeri Catio Balde, Bruma'nın geleceğiyle ilgili konuştu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 14:54
Mert Kılıç
TRANSFER HABERLERİ - Bruma Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri resmen açıkladı

Sezon başında takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, kadrosunda önemli değişikliklere imza attı.

TRANSFER HABERLERİ - Bruma Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri resmen açıkladı

Portekizli çalıştırıcının isteği doğrultusunda çok sayıda ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biri Bruma oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Bruma Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri resmen açıkladı

Fenerbahçe, geçtiğimiz haziran ayında PSV Eindhoven kulübünden Bruma'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığını açıkladı.

TRANSFER HABERLERİ - Bruma Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri resmen açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Bruma'ya 'Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin' diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

TRANSFER HABERLERİ - Bruma Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri resmen açıkladı

Sezon başında sakatlık geçiren Bruma, daha sonra takımdan ayrılan Mauricio Lemos ve Filip Novak ile birlikte TFF tescil listesine dahil edilmemişti.

TRANSFER HABERLERİ - Bruma Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri resmen açıkladı

Fenerbahçe, ocak ayında ise Bruma'nın satın alma opsiyonunun alındığını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Bruma Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri resmen açıkladı

Kanarya, PSV Eindhoven'a 4 milyon 250 bin Euro ödedi.

TRANSFER HABERLERİ - Bruma Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri resmen açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sezon başında 1 yıllığına kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katılan Portekizli kanat oyuncusu Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın kulübü PSV Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varmıştır. Futbolcu ile 2.5+1 yıl daha anlaşmaya vardığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

TRANSFER HABERLERİ - Bruma Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri resmen açıkladı

Fenerbahçe, Bruma'nın bonservisi aldıktan sonra ise oyuncuyu sezon sonuna kadar Portekiz ekibi Braga'ya kiraladı.

TRANSFER HABERLERİ - Bruma Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri resmen açıkladı

Portekizli futbolcu, Braga'daki kariyerine etkileyici bir başlangıç yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Bruma Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri resmen açıkladı

Braga'nın yaptığı skor katkısıyla dikkatleri çeken Bruma'dan çok memnun olduğu ve sezon sonunda 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için Fenerbahçe'ye teklif yapacağı öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERLERİ - Bruma Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri resmen açıkladı

Bruma'nın menajeri Catio Balde, oyuncusunun geleceğiyle ilgili Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ - Bruma Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri resmen açıkladı

FENERBAHÇE'YE DÖNÜYOR

Record'a konuşan Balde, "Bruma'nın transferle ilgili kaderi kendi ellerinde değil. Bruma, Fenerbahçe ile yapılan anlaşma gereği sezon sonunda İstanbul'a dönmek zorunda." ifadelerini kullanarak Bruma'nın Fenerbahçe'ye döneceğini açıkladı.

TRANSFER HABERLERİ - Bruma Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri resmen açıkladı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan Bruma, 1 asist kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Bruma Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri resmen açıkladı

Braga formasını ise 17 kez terleten Portekizli kanat oyuncusu, 3 gol ve 4 asist üretti.

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