TRANSFER HABERLERİ - Bruma Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri resmen açıkladı

Sezon başında takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, kadrosunda önemli değişikliklere imza attı.
Sezon başında takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, kadrosunda önemli değişikliklere imza attı.
Portekizli çalıştırıcının isteği doğrultusunda çok sayıda ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biri Bruma oldu.
Fenerbahçe, geçtiğimiz haziran ayında PSV Eindhoven kulübünden Bruma'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Bruma'ya 'Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin' diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Sezon başında sakatlık geçiren Bruma, daha sonra takımdan ayrılan Mauricio Lemos ve Filip Novak ile birlikte TFF tescil listesine dahil edilmemişti.
Fenerbahçe, ocak ayında ise Bruma'nın satın alma opsiyonunun alındığını duyurdu.
Kanarya, PSV Eindhoven'a 4 milyon 250 bin Euro ödedi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sezon başında 1 yıllığına kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katılan Portekizli kanat oyuncusu Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın kulübü PSV Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varmıştır. Futbolcu ile 2.5+1 yıl daha anlaşmaya vardığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
Fenerbahçe, Bruma'nın bonservisi aldıktan sonra ise oyuncuyu sezon sonuna kadar Portekiz ekibi Braga'ya kiraladı.
Portekizli futbolcu, Braga'daki kariyerine etkileyici bir başlangıç yaptı.
Braga'nın yaptığı skor katkısıyla dikkatleri çeken Bruma'dan çok memnun olduğu ve sezon sonunda 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için Fenerbahçe'ye teklif yapacağı öne sürülmüştü.
Bruma'nın menajeri Catio Balde, oyuncusunun geleceğiyle ilgili Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.
FENERBAHÇE'YE DÖNÜYOR
Record'a konuşan Balde, "Bruma'nın transferle ilgili kaderi kendi ellerinde değil. Bruma, Fenerbahçe ile yapılan anlaşma gereği sezon sonunda İstanbul'a dönmek zorunda." ifadelerini kullanarak Bruma'nın Fenerbahçe'ye döneceğini açıkladı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan Bruma, 1 asist kaydetti.
Braga formasını ise 17 kez terleten Portekizli kanat oyuncusu, 3 gol ve 4 asist üretti.
Bruma'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.6 milyon Euro.