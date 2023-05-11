FENERBAHÇE HABERLERİ - Newcastle United'dan Arda Güler'e dev teklif!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz yıl ilk kez Vitor Pereira'nın, ardından İsmail Kartal'ın şans verdiği Arda Güler, yükselişini bu yıl Jorge Jesus'la da sürdürüyor.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz yıl ilk kez Vitor Pereira'nın, ardından İsmail Kartal'ın şans verdiği Arda Güler, yükselişini bu yıl Jorge Jesus'la da sürdürüyor.
Portekizli teknik direktörden sezon başında forma almakta zorlanan 18 yaşındaki genç yıldız, ligin ikinci yarısında daha sık şans bulmaya başladı.
Gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan genç yıldız, takımının şampiyonluk yarışına tutunmasında pay sahibi oldu.
Bu sezon 17'si lig olmak üzere 30 maçta şans bulan Arda, 6 gol 4 asist kaydetti.
18 yaşındaki futbolcu ayrıca ESPN'in hazırladığı 'Avrupa'nın En İyi Performans Gösteren 23 Yaş Altı Genç Futbolcusu' listesinde Nisan ayının en iyi 6 ismi arasına girmeyi başardı.
Arda'nın oynadığı futbol Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda.
İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda'nın önde gelen kulüpleri Fenerbahçe'nin süper yeteneğini transfer etmek için sıraya girdi.
Arda'yla adı anılan kulüpler arasında Barcelona, Paris Saint-Germain, Dortmund, Napoli, Ajax ve Newcastle United yer alıyor.
Söz konusu kulüpler arasında Newcastle United Arda için ciddi bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Yeni bir yapılanma içerisinde olan Premier Lig ekibi 20 milyon euro'yu aşan bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
Arda Güler Newcastle United'a transfer olursa, siyah-beyazlı kulüpte Emre Belözoğlu'ndan sonra forma giyecek ikinci Türk futbolcu olacak.
Sarı-lacivertli kulüple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda'nın piyasa değeri ise 11 milyon Euro.