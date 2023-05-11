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FENERBAHÇE HABERLERİ - Newcastle United'dan Arda Güler'e dev teklif!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’in adı her gün farklı bir Avrupa deviyle anılıyor. Büyük liglerdeki takımların önemli bir kısmından teklif alan 18 yaşındaki futbolcuya son olarak Newcastle United da talip oldu. İngiliz ekibinin Arda için belirlediği bonservis ücreti de belli oldu. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 13:55
FENERBAHÇE HABERLERİ - Newcastle United'dan Arda Güler'e dev teklif!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz yıl ilk kez Vitor Pereira'nın, ardından İsmail Kartal'ın şans verdiği Arda Güler, yükselişini bu yıl Jorge Jesus'la da sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Newcastle United'dan Arda Güler'e dev teklif!

Portekizli teknik direktörden sezon başında forma almakta zorlanan 18 yaşındaki genç yıldız, ligin ikinci yarısında daha sık şans bulmaya başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Newcastle United'dan Arda Güler'e dev teklif!

Gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan genç yıldız, takımının şampiyonluk yarışına tutunmasında pay sahibi oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Newcastle United'dan Arda Güler'e dev teklif!

Bu sezon 17'si lig olmak üzere 30 maçta şans bulan Arda, 6 gol 4 asist kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Newcastle United'dan Arda Güler'e dev teklif!

18 yaşındaki futbolcu ayrıca ESPN'in hazırladığı 'Avrupa'nın En İyi Performans Gösteren 23 Yaş Altı Genç Futbolcusu' listesinde Nisan ayının en iyi 6 ismi arasına girmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Newcastle United'dan Arda Güler'e dev teklif!

Arda'nın oynadığı futbol Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Newcastle United'dan Arda Güler'e dev teklif!

İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda'nın önde gelen kulüpleri Fenerbahçe'nin süper yeteneğini transfer etmek için sıraya girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Newcastle United'dan Arda Güler'e dev teklif!

Arda'yla adı anılan kulüpler arasında Barcelona, Paris Saint-Germain, Dortmund, Napoli, Ajax ve Newcastle United yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Newcastle United'dan Arda Güler'e dev teklif!

Söz konusu kulüpler arasında Newcastle United Arda için ciddi bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Newcastle United'dan Arda Güler'e dev teklif!

Yeni bir yapılanma içerisinde olan Premier Lig ekibi 20 milyon euro'yu aşan bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Newcastle United'dan Arda Güler'e dev teklif!

Arda Güler Newcastle United'a transfer olursa, siyah-beyazlı kulüpte Emre Belözoğlu'ndan sonra forma giyecek ikinci Türk futbolcu olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Newcastle United'dan Arda Güler'e dev teklif!

Sarı-lacivertli kulüple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda'nın piyasa değeri ise 11 milyon Euro.

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