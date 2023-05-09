Haberler Fenerbahçe Rapor istedi

Rapor istedi

Fenerbahçe, Giresunspor ile berabere kaldı. Başkan Ali Koç ile Jorge Jesus bir araya geldi. Başkan Koç, sözlü rapor istedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 06:50
Rapor istedi

Sarı-lacivertliler, deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok kritik puanlar kaybetti. Bu gelişme üzerine dün planlı olmayan bir toplantı gerçekleşti. Başkan Ali Koç, tesislerde teknik direktör Jorge Jesus ile bir araya geldi. Başkan Koç, Portekizli çalıştırıcıdan sözlü bir rapor istedi. İkili hem takımın mevcut durumunu masaya yatırdı hem de ligde ve kupada kalan maçlarla alakalı hedefleri konuştular. Sarı-lacivertlilerde başkan Koç geçtiğimiz yılların aksine sezonu Jorge Jesus ile tamamlamakta kararlı. Bu arada başkan Koç ve yönetim alınan kötü sonuçların sorumluluğunun sadece Portekizli hocada olduğunu düşünmüyor. Futbolcuların sahadaki mücadele gücünü ve isteklerini de eksik buluyorlar.

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