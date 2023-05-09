Sarı-lacivertliler, deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok kritik puanlar kaybetti. Bu gelişme üzerine dün planlı olmayan bir toplantı gerçekleşti. Başkan Ali Koç, tesislerde teknik direktör Jorge Jesus ile bir araya geldi. Başkan Koç, Portekizli çalıştırıcıdan sözlü bir rapor istedi. İkili hem takımın mevcut durumunu masaya yatırdı hem de ligde ve kupada kalan maçlarla alakalı hedefleri konuştular. Sarı-lacivertlilerde başkan Koç geçtiğimiz yılların aksine sezonu Jorge Jesus ile tamamlamakta kararlı. Bu arada başkan Koç ve yönetim alınan kötü sonuçların sorumluluğunun sadece Portekizli hocada olduğunu düşünmüyor. Futbolcuların sahadaki mücadele gücünü ve isteklerini de eksik buluyorlar.