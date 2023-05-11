FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip! İşte önerilen rakam

Sezon başında takımı dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, takımı büyük ölçüde yenilemişti.
Sezon başında takımı dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, takımı büyük ölçüde yenilemişti.
Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, çok sayıda ismi renklerine bağlamıştı.
Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de kış transfer dönemi daha sakin geçti.
İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde üç takviye yapan Kanarya'nın en çok konuşulan transferi ise Jayden Oosterwolde oldu.
Fenerbahçe, Parma forması giyen Hollandalı sol bek ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, Hollandalı futbolcu için İtalyan ekibine 6 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Ancak Hollandalı oyuncunun performansı çok düşük kaldı.
TWENTE TEKLİF YAPTI
Sarı-lacivertlilerin önemli yatırımına, Twente'den teklif geldi.
Ancak Hollanda ekibi sadece 1.5 milyon euro önerdi.
Kanarya, oyuncuyu alırken çok daha yüksek rakamlara satmayı planlıyordu.
Sarı-lacivertli yönetimin bu rakamı düşük bulduğu öğrenildi.
KOÇ "NEDEN ALDIN?" DEMİŞTİ
Jayden Oosterwolde, başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus'un arasındaki görüşmede de gündem maddelerinden biri olmuştu.
Koç "Oosterwolde neden oynamıyor?" sorusuna "Çok defansif çıktı" cevabını vermişti.
Ali Koç ise "O zaman neden aldın?" demişti.
Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe formasıyla 4 maçta forma giydi.
Hollandalı sol bek, gol ve asist katkısı üretemedi.
Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro karşılığında transfer olan 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro.