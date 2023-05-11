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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip! İşte önerilen rakam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde 6 milyon Euro karşılığında Parma'dan aldığı Jayden Oosterwolde, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Bekleneni veremeyen Hollandalı sol beke sürpriz bir talip çıktı. İşte Oosterwolde için Fenerbahçe'ye yapılan teklif ve sarı-lacivertlilerin yanıtı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip! İşte önerilen rakam

Sezon başında takımı dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, takımı büyük ölçüde yenilemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip! İşte önerilen rakam

Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, çok sayıda ismi renklerine bağlamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip! İşte önerilen rakam

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de kış transfer dönemi daha sakin geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip! İşte önerilen rakam

İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde üç takviye yapan Kanarya'nın en çok konuşulan transferi ise Jayden Oosterwolde oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip! İşte önerilen rakam

Fenerbahçe, Parma forması giyen Hollandalı sol bek ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip! İşte önerilen rakam

Sarı-lacivertliler, Hollandalı futbolcu için İtalyan ekibine 6 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip! İşte önerilen rakam

Ancak Hollandalı oyuncunun performansı çok düşük kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip! İşte önerilen rakam

TWENTE TEKLİF YAPTI

Sarı-lacivertlilerin önemli yatırımına, Twente'den teklif geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip! İşte önerilen rakam

Ancak Hollanda ekibi sadece 1.5 milyon euro önerdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip! İşte önerilen rakam

Kanarya, oyuncuyu alırken çok daha yüksek rakamlara satmayı planlıyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip! İşte önerilen rakam

Sarı-lacivertli yönetimin bu rakamı düşük bulduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip! İşte önerilen rakam

KOÇ "NEDEN ALDIN?" DEMİŞTİ

Jayden Oosterwolde, başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus'un arasındaki görüşmede de gündem maddelerinden biri olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip! İşte önerilen rakam

Koç "Oosterwolde neden oynamıyor?" sorusuna "Çok defansif çıktı" cevabını vermişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip! İşte önerilen rakam

Ali Koç ise "O zaman neden aldın?" demişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip! İşte önerilen rakam

Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe formasıyla 4 maçta forma giydi.

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