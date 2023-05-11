Fenerbahçe’nin gözdesi Ryan Kent’e bir talip daha!

Rangers'ın kanat oyuncusu Ryan Kent'in adı bir süredir Fenerbahçe ile anılıyor.
Sarı-lacivertli kulübün sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İngiliz futbolcuyla anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.
Rangers menajeri Michael Beale ise geçtiğimiz günlerde "Kent'in, Fenerbahçe ile anlaştığı haberlerinin gerçek olduğunu düşünmüyorum" açıklamasını yapmıştı.
Öte yandan 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.
İskoç basını, Ryan Kent'e yeni bir takımın talip olduğunu yazdı.
The Scotsman'in haberinde Kent ile ilgilenen bu takımın Belçika'nın Club Brugge ekibi olduğu belirtildi.
Club Brugge'ün 26 yaşındaki futbolcu için teklif yapmaya hazırlandığı aktarıldı.
Haberde ayrıca "Ryan Kent'in geleceği hala belirsizliğini koruyor. Her ne kadar Rangers menajeri bu iddiaların doğru olmadığına inandığını söylese de Kent'in adı Türk devi Fenerbahçe ile anılıyor." denildi.
Ryan Kent bu sezon 29'u lig olmak üzere 44 maça çıkıp, 3 gol 10 asist kaydetti.