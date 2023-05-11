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Fenerbahçe’nin gözdesi Ryan Kent’e bir talip daha!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Rangers'ın kanat oyuncusu Ryan Kent ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İskoç basını, Belçika'nın Club Brugge takımının 26 yaşındaki futbolcuya talip olduğunu yazdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 09:35
ARDA AKDENİZ
Fenerbahçe’nin gözdesi Ryan Kent’e bir talip daha!

Rangers'ın kanat oyuncusu Ryan Kent'in adı bir süredir Fenerbahçe ile anılıyor.

Fenerbahçe’nin gözdesi Ryan Kent’e bir talip daha!

Sarı-lacivertli kulübün sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İngiliz futbolcuyla anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe’nin gözdesi Ryan Kent’e bir talip daha!

Rangers menajeri Michael Beale ise geçtiğimiz günlerde "Kent'in, Fenerbahçe ile anlaştığı haberlerinin gerçek olduğunu düşünmüyorum" açıklamasını yapmıştı.

Fenerbahçe’nin gözdesi Ryan Kent’e bir talip daha!

Öte yandan 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Fenerbahçe’nin gözdesi Ryan Kent’e bir talip daha!

İskoç basını, Ryan Kent'e yeni bir takımın talip olduğunu yazdı.

Fenerbahçe’nin gözdesi Ryan Kent’e bir talip daha!

The Scotsman'in haberinde Kent ile ilgilenen bu takımın Belçika'nın Club Brugge ekibi olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’nin gözdesi Ryan Kent’e bir talip daha!

Club Brugge'ün 26 yaşındaki futbolcu için teklif yapmaya hazırlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe’nin gözdesi Ryan Kent’e bir talip daha!

Haberde ayrıca "Ryan Kent'in geleceği hala belirsizliğini koruyor. Her ne kadar Rangers menajeri bu iddiaların doğru olmadığına inandığını söylese de Kent'in adı Türk devi Fenerbahçe ile anılıyor." denildi.

Fenerbahçe’nin gözdesi Ryan Kent’e bir talip daha!

Ryan Kent bu sezon 29'u lig olmak üzere 44 maça çıkıp, 3 gol 10 asist kaydetti.

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