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TRANSFER HABERİ | Ryan Kent'in hocası konuştu! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan 26 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusu Ryan Kent ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun transfer durumu hakkında formasını terlettiği Rangers'ın teknik direktörü Michael Beale flaş itiraflarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 19:08
TRANSFER HABERİ | Ryan Kent'in hocası konuştu! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ | Ryan Kent'in hocası konuştu! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Sarı lacivertliler yeni sezon planlamalarına erkenden başlamıştı.

TRANSFER HABERİ | Ryan Kent'in hocası konuştu! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Bu doğrultuda yönetim, Rangers forması giyen Ryan Kent'i gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ | Ryan Kent'in hocası konuştu! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Kanarya'nın yaz transfer döneminde 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtilmişti.

TRANSFER HABERİ | Ryan Kent'in hocası konuştu! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Hatta Fenerbahçe'nin, sözleşmesi ay sonunda bitecek olan İngiliz kanatla anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERİ | Ryan Kent'in hocası konuştu! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Ancak transfere dair flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Ryan Kent'in hocası konuştu! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Rangers Teknik Direktörü Michael Beale, Ryan Kent ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ | Ryan Kent'in hocası konuştu! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

42 yaşındaki çalıştırıcı, Kent'in transfer durumuna dair konuştu.

TRANSFER HABERİ | Ryan Kent'in hocası konuştu! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

İşte o sözler...

TRANSFER HABERİ | Ryan Kent'in hocası konuştu! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

"Kent'in, Fenerbahçe ile anlaştığı haberlerinin gerçek olduğunu düşünmüyorum"

TRANSFER HABERİ | Ryan Kent'in hocası konuştu! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

"Alfredo Morelos ve Ryan Kent bizim için birkaç yıldır önemli oyuncular"

TRANSFER HABERİ | Ryan Kent'in hocası konuştu! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

"İçeride görüşmelerimiz oldu"

TRANSFER HABERİ | Ryan Kent'in hocası konuştu! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

"Onlarla bu konu hakkında konuştuk" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ | Ryan Kent'in hocası konuştu! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Ryan Kent bu sezon 44 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ | Ryan Kent'in hocası konuştu! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Yıldız isim bu karşılaşmalarda 3 gol attı.

TRANSFER HABERİ | Ryan Kent'in hocası konuştu! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Ayrıca 10 da asist yaptı.

TRANSFER HABERİ | Ryan Kent'in hocası konuştu! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Ryan Kent'in güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

TRANSFER HABERİ | Ryan Kent'in hocası konuştu! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

1.76 boyundaki kanat kariyerinde Liverpool ve Freiburg formaları da giymişti.

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