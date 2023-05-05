TRANSFER HABERİ | Ryan Kent'in hocası konuştu! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler yeni sezon planlamalarına erkenden başlamıştı.
Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler yeni sezon planlamalarına erkenden başlamıştı.
Kanarya'nın yaz transfer döneminde 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtilmişti.
Hatta Fenerbahçe'nin, sözleşmesi ay sonunda bitecek olan İngiliz kanatla anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.
Ancak transfere dair flaş bir gelişme yaşandı.
aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Rangers Teknik Direktörü Michael Beale, Ryan Kent ile ilgili açıklamalarda bulundu.
42 yaşındaki çalıştırıcı, Kent'in transfer durumuna dair konuştu.
İşte o sözler...
"Kent'in, Fenerbahçe ile anlaştığı haberlerinin gerçek olduğunu düşünmüyorum"
"Alfredo Morelos ve Ryan Kent bizim için birkaç yıldır önemli oyuncular"
"İçeride görüşmelerimiz oldu"
"Onlarla bu konu hakkında konuştuk" ifadelerini kullandı.
Ryan Kent bu sezon 44 maça çıktı.
Yıldız isim bu karşılaşmalarda 3 gol attı.
Ayrıca 10 da asist yaptı.
Ryan Kent'in güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
1.76 boyundaki kanat kariyerinde Liverpool ve Freiburg formaları da giymişti.