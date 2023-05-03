Valencia'nın takım arkadaşı Fenerbahçe yolunda!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri de yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri de yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler gelecek sezon hem ligde, hem de Avrupa'da iddialı bir takım oluşturmak için düğmeye bastı.
Yönetimin transferde öncelik verdiği bölgelerden birisi de orta saha…
Fenerbahçe'nin bu doğrultuda rotasını Amerikan Futbol Ligi MLS'ye çevirdiği iddia edildi.
BolaVIP'in haberine göre sarı-lacivertli takım Los Angeles FC'de forma giyen Jose Cifuentes'e teklif yaptı.
Haberde Cifuentes'e yıllık 1 milyon dolar maaş teklif edildiği belirtildi.
24 yaşındaki Ekvadorlu futbolcuyla Fenerbahçe'nin yanı sıra Brighton, Espanyol ve Rangers da ilgileniyor.
2020 yılında Los Angeles FC'ye transfer olan Cifuentes, Amerikan ekibinde 107 maçta 14 gol ve 18 asistle oynadı.
Ekvador Milli Takımı formasını 15 kez giyen Cifuentes, Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia ile birlikte Dünya Kupası'nda forma giydi.
Cifuentes'in sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona eriyor.