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Valencia'nın takım arkadaşı Fenerbahçe yolunda!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'yle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Enner Valencia'nın Ekvador Milli Takımı'ndan arkadaşını transfer edeceği öne sürüldü. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 11:21
ARDA AKDENİZ
Valencia'nın takım arkadaşı Fenerbahçe yolunda!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

Valencia'nın takım arkadaşı Fenerbahçe yolunda!

Sarı-lacivertliler gelecek sezon hem ligde, hem de Avrupa'da iddialı bir takım oluşturmak için düğmeye bastı.

Valencia'nın takım arkadaşı Fenerbahçe yolunda!

Yönetimin transferde öncelik verdiği bölgelerden birisi de orta saha…

Valencia'nın takım arkadaşı Fenerbahçe yolunda!

Fenerbahçe'nin bu doğrultuda rotasını Amerikan Futbol Ligi MLS'ye çevirdiği iddia edildi.

Valencia'nın takım arkadaşı Fenerbahçe yolunda!

BolaVIP'in haberine göre sarı-lacivertli takım Los Angeles FC'de forma giyen Jose Cifuentes'e teklif yaptı.

Valencia'nın takım arkadaşı Fenerbahçe yolunda!

Haberde Cifuentes'e yıllık 1 milyon dolar maaş teklif edildiği belirtildi.

Valencia'nın takım arkadaşı Fenerbahçe yolunda!

24 yaşındaki Ekvadorlu futbolcuyla Fenerbahçe'nin yanı sıra Brighton, Espanyol ve Rangers da ilgileniyor.

Valencia'nın takım arkadaşı Fenerbahçe yolunda!

2020 yılında Los Angeles FC'ye transfer olan Cifuentes, Amerikan ekibinde 107 maçta 14 gol ve 18 asistle oynadı.

Valencia'nın takım arkadaşı Fenerbahçe yolunda!

Ekvador Milli Takımı formasını 15 kez giyen Cifuentes, Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia ile birlikte Dünya Kupası'nda forma giydi.

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