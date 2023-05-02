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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Honduraslı kanat geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı. Hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'de kariyerini Yunanistan'da sürdüren Honduraslı kanat oyuncusuyla ilgilendiği iddia edildi. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 12:05
Mert Kılıç
Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Honduraslı kanat geliyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Honduraslı kanat geliyor

Haftayı Sivasspor galibiyetiyle kapatan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Beşiktaş'a yenilmesiyle birlikte zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Honduraslı kanat geliyor

Ligde kalan maçlarını kazanarak sezonu zirvede tamamlamayı amaçlayan Kanarya'da gelecek sezon için çalışmalar hızlandı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Honduraslı kanat geliyor

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus ile yola devam edip etmeyeceği kesinleşmeyen Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliğine rağmen oyuncu arayışları sürüyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Honduraslı kanat geliyor

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, yapacağı transferlerle birlikte gelecek sezon yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar alacak bir takım oluşturmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Honduraslı kanat geliyor

Bu doğrultuda birçok bölgeye takviye yapması beklenen yönetim, kadroda düşünülmeyen pek çok isimle de yollarını ayıracak.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Honduraslı kanat geliyor

Yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte gaza basan Fenerbahçe'de önceliklerden biri kanat transferi...

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Honduraslı kanat geliyor

Son birkaç sezondur kanat bölgesinde görev yapan oyuncularından istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Yunanistan'da buldu.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Honduraslı kanat geliyor

FENERBAHÇE'DEN LUIS PALMA'YA KANCA

Fenerbahçe, Yunan ekibi Aris'te forma giyen Honduraslı kanat oyuncusu Luis Palma ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Honduraslı kanat geliyor

Futbola ülkesinin CDS Vida altyapısında başlayan Honduraslı futbolcu, Şubat-Kasım 2019 tarihleri arası ABD ekibi Real Monarchs'ta kiralık olarak forma giydi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Honduraslı kanat geliyor

23 yaşındaki oyuncu, Ocak 2022'de ise Aris'e transfer oldu.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Honduraslı kanat geliyor

Yaklaşık 1.5 sezondur Yunan ekibinde forma giyen Luis Palma, bu sezon çıktığı 34 maçta 11 gol ve 7 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Honduraslı kanat geliyor

Honduras Milli Takımı'nın da formasını giyen Palma, milli formayla 6 maça çıktı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Honduraslı kanat geliyor

Luis Palma'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Honduraslı kanat geliyor

Honduraslı kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.

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