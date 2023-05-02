Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Honduraslı kanat geliyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Haftayı Sivasspor galibiyetiyle kapatan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Beşiktaş'a yenilmesiyle birlikte zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
Ligde kalan maçlarını kazanarak sezonu zirvede tamamlamayı amaçlayan Kanarya'da gelecek sezon için çalışmalar hızlandı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus ile yola devam edip etmeyeceği kesinleşmeyen Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliğine rağmen oyuncu arayışları sürüyor.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, yapacağı transferlerle birlikte gelecek sezon yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar alacak bir takım oluşturmayı amaçlıyor.
Bu doğrultuda birçok bölgeye takviye yapması beklenen yönetim, kadroda düşünülmeyen pek çok isimle de yollarını ayıracak.
Yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte gaza basan Fenerbahçe'de önceliklerden biri kanat transferi...
Son birkaç sezondur kanat bölgesinde görev yapan oyuncularından istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Yunanistan'da buldu.
FENERBAHÇE'DEN LUIS PALMA'YA KANCA
Fenerbahçe, Yunan ekibi Aris'te forma giyen Honduraslı kanat oyuncusu Luis Palma ile ilgileniyor.
TRANSFERDE 4 RAKİP
Honduras basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki futbolcuyla Fenerbahçe ile birlikte Rangers, Gent, Burnley ve Leeds United da istiyor.
Fenerbahçe'nin Luis Palma için sezon sonunda somut adımlar atması bekleniyor.
LUIS PALMA KİMDİR?
Tam adı Luis Enrique Palma Oseguera olan futbolcu, 17 Ocak 2000'de Honduras'ın La Ceiba kentinde dünyaya geldi.
Futbola ülkesinin CDS Vida altyapısında başlayan Honduraslı futbolcu, Şubat-Kasım 2019 tarihleri arası ABD ekibi Real Monarchs'ta kiralık olarak forma giydi.
23 yaşındaki oyuncu, Ocak 2022'de ise Aris'e transfer oldu.
Yaklaşık 1.5 sezondur Yunan ekibinde forma giyen Luis Palma, bu sezon çıktığı 34 maçta 11 gol ve 7 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekti.
Honduras Milli Takımı'nın da formasını giyen Palma, milli formayla 6 maça çıktı.
Luis Palma'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Honduraslı kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.