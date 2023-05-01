Ringde tam 7 madalya birden

Uluslarası Elit Kadınlar Boks Turnuvası'nda 7 boksörle mücadele eden Fenerbahçemiz, 7 madalya kazandı. Sarı lacivertliler; 5 altın, 2 de bronz madalyanın sahibi oldu. 9 ülkeden 85 sporcunun katılım sağladığı turnuvada 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu Ukraynalı rakibi Kovalenko'yu ilk rauntta hakem kararıyla yendi.
Uluslarası Elit Kadınlar Boks Turnuvası'nda 7 boksörle mücadele eden Fenerbahçemiz, 7 madalya kazandı. Sarı lacivertliler; 5 altın, 2 de bronz madalyanın sahibi oldu. 9 ülkeden 85 sporcunun katılım sağladığı turnuvada 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu Ukraynalı rakibi Kovalenko'yu ilk rauntta hakem kararıyla yendi.