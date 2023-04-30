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Ömer Üründül Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, sahadan 3-1 galip ayrılarak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Sivasspor - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte Üründül'ün yazısı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 09:02
Ömer Üründül Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İşte Üründül'ün Sivasspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi...

Ömer Üründül Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - ARDA'YI ÇIKARMASI DOĞRUYDU

Kritik karşılaşmaya Jesus yine garip bir takım tertibi ile başladı. Uzun süredir oynamayan Peres, maç eksiği olan Serdar Aziz ve her zaman baş ağrıtan üçlü defans.

Ömer Üründül Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ferdi aksiyonlarını aza indiren sol tarafta. Jesus sezon başından beri çift ön libero ile oynuyor.

Ömer Üründül Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Elinde bu özeliklere sahip 6 oyuncu var ama dün gece ön libero özelliği olmayan İrfan Can sürpriz bir şekilde Arao'nun yanında ikinci ön libero.

Ömer Üründül Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Buna takımın temel direği Valencia'nın erken ve şanssız sakatlığı eklendi. Bundan sonra ne olacak diye düşünüyordum.
Valencia'nın yerine giren Rossi slalom yaparak golü attı.

Ömer Üründül Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Jesus'tan çok önemli doğru saha içi değişiklikleri geldi. 4'lü defansa dönüp Peres'i sola çekti. Ferdi'yi de Osayi'nin önüne. Bu çok olumlu hamleden sonra Fenerbahçe, Sivasspor'u devre sonuna kadar sahadan sildi.

Ömer Üründül Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Gecenin yıldızı Ferdi'de yeni görev yerinde çabukluğu ve sezisi ile iki kritik gole imza attı.

Ömer Üründül Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Takım ikinci yarıya 1 kişi eksik başlayacağından Jesus'tan bir doğru hamle daha geldi. İlk yarıda takımı yöneten ve çok iyi oynayan Arda'yı çıkarıp İsmail'i alması. Çünkü ikinci yarı Arda'ya göre bir maç değildi.

Ömer Üründül Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Jesus'un bir doğrusunu daha söyleyelim. Osayi'yi sağ tarafta Gradel'in karşısında oynatarak Sivas'ın önemli kanat forvetini pasifize etti. Ama farklı galipsin, 10 kişisin ofsayt taktiğinden gol yiyorsun!

Ömer Üründül Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Gelelim İrfan Can'a ben bu önemli yeteneği, fiziki açıdan güçsüz olduğu için sürekli eleştiriyorum. Zaten maçtaki siniri de bu yüzden kaynaklanıyor.

Ömer Üründül Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu rahat ortamda bile kırmızı gördü. Dua etsin devre 2-1 bitmedi ve Ferdi de üçüncü golle işi bitirdi.

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