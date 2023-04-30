İrfan şok etti

Son haftalarda çıkışa geçen İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında takımını yalnız bıraktı. Bir pozisyondaki sert hareketiyle önce sarı kart gördü. Ardından VAR incelemesiyle kızardı. İlk yarıdaki G.Saray maçında atılan yıldız, takımını yine yalnız bırakmış oldu.
Sonhaftalarda çıkışa geçen İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında takımını yalnız bıraktı. Bir pozisyondaki sert hareketiyle önce sarı kart gördü. Ardından VAR incelemesiyle kızardı. İlk yarıdaki G.Saray maçında atılan yıldız, takımını yine yalnız bırakmış oldu.