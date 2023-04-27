Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi müjdesi!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü Sivasspor'a konuk olacak.
Zorlu mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Sarı lacivertliler karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü Sivasspor'a konuk olacak.
Zorlu mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Sarı lacivertliler karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor.
Şampiyonluk hesabı yapan Kanarya, Sivas'ta 3 puanı hanesine yazdırıp Galatasaray'ın derbide puan kaybetmesini bekleyecek.
Öte yandan Fenerbahçe'de, Sivasspor maçı hazırlıkları başladı.
Sarı lacivertlilere Sivas mücadelesi öncesi müjdeli bir haber geldi.
Jesus'un öğrencileri, karşılaşmanın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı.
Ardından saha çalışmalarına geçildi.
Futbolcular; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yaptı.
Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu.
İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe'nin, Sivas maçı antrenmanına sakatlığını atlatan Michy Batshuayi de katıldı.
Yıldız golcü, şans gelmesi durumunda kritik mücadelede forma giyebilecek.