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Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi müjdesi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı geçen Michy Batshuayi de son idmanda yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 14:05 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 14:46
Fenerbahçe'ye müjde! Takımla çalışmalara katıldı

Şampiyonluk hesabı yapan Kanarya, Sivas'ta 3 puanı hanesine yazdırıp Galatasaray'ın derbide puan kaybetmesini bekleyecek.

Fenerbahçe'ye müjde! Takımla çalışmalara katıldı

Öte yandan Fenerbahçe'de, Sivasspor maçı hazırlıkları başladı.

Fenerbahçe'ye müjde! Takımla çalışmalara katıldı

Sarı lacivertlilere Sivas mücadelesi öncesi müjdeli bir haber geldi.

Fenerbahçe'ye müjde! Takımla çalışmalara katıldı

Jesus'un öğrencileri, karşılaşmanın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'ye müjde! Takımla çalışmalara katıldı

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı.

Fenerbahçe'ye müjde! Takımla çalışmalara katıldı

Ardından saha çalışmalarına geçildi.

Fenerbahçe'ye müjde! Takımla çalışmalara katıldı

Futbolcular; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yaptı.

Fenerbahçe'ye müjde! Takımla çalışmalara katıldı

Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu.

Fenerbahçe'ye müjde! Takımla çalışmalara katıldı

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

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