Avrupa'nın futbolcu fabrikası olan Ajax, Arda Güler'in peşine düştü.

Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ı alan Hollanda temsilcisi, Türkiye yatırımlarını sürdürmeyi planlıyor. Geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda Ajax'ta yönetim kurulu danışmanı olarak görev yapan Klaas Jan Huntelaar Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ile Fenerbahçe'den Arda Güler'i izlemişti. İstanbulspor karşısında müthiş bir performans sergileyen ve 2 gol atan Arda'ya hayran kaldı. Ajax yönetimine de "Ne pahasına olursa olsun onu alın" mesajını iletti. Hollanda devi sezon sonu güçlü bir teklifle Kanarya'nın kapısını çalacak. Ahmetcan için 9.5 milyon euro ödemişlerdi. Arda için bu rakamın en az 2 katı bekleniyor.