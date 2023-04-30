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Güçlü taraf bizdik

Sivasspor karşısında önemli olan galip gelmekti. G.Saray’ın arkasından geliyoruz. Her saçı kazanmamız gerekiyor. 11’e 11 oynanırken etkiliydik”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 06:50
Güçlü taraf bizdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, Sivas karşısında etkili bir futbol ortaya koyduklarını söyledi. Kazanmak için çıktıklarını kaydeden Jesus, "Galatasaray'ın arkasından geliyoruz. Her saçı kazanmamız gerekiyor. 11'e 11 oynanırken etkiliydik. Güçlü taraf bizdik. Kontrataklardan 3 gol bulduk.10 kişi kalınca ikinci yarı geri çekildik. Sivasspor'un top tutması normaldi. Bizim için güzel bir galibiyet oldu. Özgüvenli bir şekilde yoluna devam ediyoruz" dedi.

FİNALE ÇIKMAK İSTİYORUZ

Oyuncularını etkili futbol nedeniyle kutlayan Jesus şöyle devam etti: İyi oynadık. Taraftarımız da bir kişi eksik kaldıktan sonra bizi çok güzel desteklediler. Onlara da teşekkür ediyorum. Hafta için kupa maçı için buraya geleceğiz. Finale çıkmak istiyoruz. Biz kendi işimize odaklanmak. Kendi maçımızı oynadık ve kazandık. Galatasaray'ın arkasından geldiğimiz için kazanmaya bakacağız. Derbide de önemli olan hakemin performansı...

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