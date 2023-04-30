Şampiyon Fenerbahçe

Fenerbahçe U14 Gelişim Ligi'nde zafere ulaştı. Play-off finalinde Bursaspor'la karşı karşıya gelen sarı-lacivertli ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı. Goller 37 ve 63. dakikada Emin Eren Sayar'dan gelirken Fenerbahçeli futbolcular karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşadı.
Fenerbahçe U14 Gelişim Ligi'nde zafere ulaştı. Play-off finalinde Bursaspor'la karşı karşıya gelen sarı-lacivertli ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı. Goller 37 ve 63. dakikada Emin Eren Sayar'dan gelirken Fenerbahçeli futbolcular karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşadı.