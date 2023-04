Bir bakışta 90 dakika

Arda'nın şık pasıyla defansın arkasına sarkan Valencia, kaleci Ali Şaşal ile çarpıştı. Zorbay Küçük, Sivasspor lehine faul atışına karar verdi.

22

Rakip sahada topla buluşan Rossi'nin şık çalımlarla ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, top kalecinin solundan filelere gitti: 0-1

31

Yatabare'den aldığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt'un şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarı çıktı.

+1

Konuk takım farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin sol çaprazdan altıpasa doğru kestiği topu Ferdi Kadıoğlu dokunarak filelere gönderdi: 0-2.

+10

F.Bahçe farkı 3'e çıkardı. Arda Güler'in ceza yayının gerisinden vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural'dan seken meşin yuvarlağı iyi takip eden Ferdi Kadıoğlu bir kez daha filelerle buluşturdu: 0-3.

62

İrfan Can kalesinde devleşti... Samu Saiz 'in son anda kornere çelen İrfan Can, köşe atışında da Gradel'in vuruşunda yine topa sahip olmayı başardı.

76

Robin Yalçın'ın pasıyla defans arkasına sarkan Caicedo sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-3.

84

Sivasspor yine etkili geldi... Fredrik Ulvestad'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Mustapha Yatabare'den önce F.Bahçe defansı uzaklaştırdı.

90

Max-Alain Gradel'in kullandığı serbest vuruşu Fenerbahçe savunması karşıladı. Dönen topa Erdoğan vurdu, top farklı şekilde auta gitti.