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Bir bakışta 90 dakika

Arda'nın şık pasıyla defansın arkasına sarkan Valencia, kaleci Ali Şaşal ile çarpıştı. Zorbay Küçük, Sivasspor lehine faul atışına karar verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 06:50
Bir bakışta 90 dakika

Arda'nın şık pasıyla defansın arkasına sarkan Valencia, kaleci Ali Şaşal ile çarpıştı. Zorbay Küçük, Sivasspor lehine faul atışına karar verdi.

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Rakip sahada topla buluşan Rossi'nin şık çalımlarla ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, top kalecinin solundan filelere gitti: 0-1

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Yatabare'den aldığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt'un şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarı çıktı.

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Konuk takım farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin sol çaprazdan altıpasa doğru kestiği topu Ferdi Kadıoğlu dokunarak filelere gönderdi: 0-2.

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F.Bahçe farkı 3'e çıkardı. Arda Güler'in ceza yayının gerisinden vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural'dan seken meşin yuvarlağı iyi takip eden Ferdi Kadıoğlu bir kez daha filelerle buluşturdu: 0-3.

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İrfan Can kalesinde devleşti... Samu Saiz 'in son anda kornere çelen İrfan Can, köşe atışında da Gradel'in vuruşunda yine topa sahip olmayı başardı.

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Robin Yalçın'ın pasıyla defans arkasına sarkan Caicedo sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-3.

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Sivasspor yine etkili geldi... Fredrik Ulvestad'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Mustapha Yatabare'den önce F.Bahçe defansı uzaklaştırdı.

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Max-Alain Gradel'in kullandığı serbest vuruşu Fenerbahçe savunması karşıladı. Dönen topa Erdoğan vurdu, top farklı şekilde auta gitti.

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