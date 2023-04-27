FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sürpriz hamle! Taraftarla barışmak için...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda İstanbulspor'u ağırladı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda İstanbulspor'u ağırladı.
Sarı-lacivertliler, iki farklı öne geçtiği mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrılarak zirve yarışında kritik bir kayıp yaşadı.
Fenerbahçe'nin golleri Arda Güler (2) ve Joao Pedro'dan geldi.
İstanbulspor'un gollerini ise Valon Ethemi (2) ve Emeka Eze kaydetti.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 64'e yükseltti.
Bu sezonki 5. beraberliğini alan İstanbulspor ise puanını 29'a çıkardı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası oyuncularını santrada toplayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, öğrencilerine kısa bir konuşma yaptı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Jesus'un konuşması sonrası kendilerini alkışlayan takıma tepki gösterdi.
Jorge Jesus da taraftarların takıma protestosu sonrası Fenerbahçeli taraftarlara hareket yaparak tepkiye karşılık verdi.
Yaşanan olay sonrası sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler hocasını sakinleştirdi.
Jorge Jesus, mücadele sonrası düzenlediği basın toplantısında taraftarın tepkisine de değindi.
"TARAFTARIN TEPKİSİNİ NORMAL KARŞILIYORUM"
Deneyimli teknik adam, "Onlar da istemezdi bu sonucu bizler gibi, özellikle rakip 3-3 berabere kaldıktan sonra. Sonuç taraftarı da bizi de gerdi. Ama biz ne kadar gergin olursak olalım bir tepki vermemeliyiz.
Taraftarın tepkisini normal karşılıyorum. Hepimiz hayal kırıklığı yaşadık çünkü. Anlıyorum, hepimizi gerdi bu sonuç.
Galip gelip mutlu olmayı beklerken böyle bir beraberlik sonrası hepimiz çok üzüldük. Maçtan önce herkes çok inanıyordu farkı dörde indirebileceğimize." ifadelerini kullandı.
İstanbul maçı sonunda taraftarlarla kapışan Jesus'un hareketi başta başkan Koç olmak üzere yönetimin tepkisini çekti.
"ATIŞMAK SANA YAKIŞMADI"
Koç'un Jesus ile yaptığı görüşmede "Sonuçta taraftar tepkisi önemlidir ve görmezden gelinemez. Atışmak sana yakışmadı" dediği bildirildi.
TRİBÜNLERİ TEK TEK GEZECEK
Portekizli hocanın, 2 hafta sonraki Trabzonspor derbisinde maçtan önce tribünleri tek tek gezerek taraftarla barışacağı kaydedildi.