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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sürpriz hamle! Taraftarla barışmak için...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi. Maç sonu yaptığı hareket nedeniyle tepki çeken Portekizli çalıştırıcı, taraftarlarla barışmak için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 09:02
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sürpriz hamle! Taraftarla barışmak için...

Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası oyuncularını santrada toplayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, öğrencilerine kısa bir konuşma yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sürpriz hamle! Taraftarla barışmak için...

Sarı-lacivertli taraftarlar, Jesus'un konuşması sonrası kendilerini alkışlayan takıma tepki gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sürpriz hamle! Taraftarla barışmak için...

Jorge Jesus da taraftarların takıma protestosu sonrası Fenerbahçeli taraftarlara hareket yaparak tepkiye karşılık verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sürpriz hamle! Taraftarla barışmak için...

Yaşanan olay sonrası sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler hocasını sakinleştirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sürpriz hamle! Taraftarla barışmak için...

Jorge Jesus, mücadele sonrası düzenlediği basın toplantısında taraftarın tepkisine de değindi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sürpriz hamle! Taraftarla barışmak için...

"TARAFTARIN TEPKİSİNİ NORMAL KARŞILIYORUM"

Deneyimli teknik adam, "Onlar da istemezdi bu sonucu bizler gibi, özellikle rakip 3-3 berabere kaldıktan sonra. Sonuç taraftarı da bizi de gerdi. Ama biz ne kadar gergin olursak olalım bir tepki vermemeliyiz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sürpriz hamle! Taraftarla barışmak için...

Taraftarın tepkisini normal karşılıyorum. Hepimiz hayal kırıklığı yaşadık çünkü. Anlıyorum, hepimizi gerdi bu sonuç.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sürpriz hamle! Taraftarla barışmak için...

Galip gelip mutlu olmayı beklerken böyle bir beraberlik sonrası hepimiz çok üzüldük. Maçtan önce herkes çok inanıyordu farkı dörde indirebileceğimize." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sürpriz hamle! Taraftarla barışmak için...

İstanbul maçı sonunda taraftarlarla kapışan Jesus'un hareketi başta başkan Koç olmak üzere yönetimin tepkisini çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sürpriz hamle! Taraftarla barışmak için...

"ATIŞMAK SANA YAKIŞMADI"

Koç'un Jesus ile yaptığı görüşmede "Sonuçta taraftar tepkisi önemlidir ve görmezden gelinemez. Atışmak sana yakışmadı" dediği bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sürpriz hamle! Taraftarla barışmak için...

TRİBÜNLERİ TEK TEK GEZECEK

Portekizli hocanın, 2 hafta sonraki Trabzonspor derbisinde maçtan önce tribünleri tek tek gezerek taraftarla barışacağı kaydedildi.

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