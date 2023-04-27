FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sürpriz hamle! Taraftarla barışmak için...

"TARAFTARIN TEPKİSİNİ NORMAL KARŞILIYORUM"

Deneyimli teknik adam, "Onlar da istemezdi bu sonucu bizler gibi, özellikle rakip 3-3 berabere kaldıktan sonra. Sonuç taraftarı da bizi de gerdi. Ama biz ne kadar gergin olursak olalım bir tepki vermemeliyiz.