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VAR kayıtları açıklansın!

Fenerbahçe Kulübü, yayımladığı açıklamayla İstanbulspor karşılaşmasının VAR kayıtlarının yayınlanmasını talep etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
VAR kayıtları açıklansın!

Sarı Lacivertli kulüp, 3-3 berabere biten İstanbulspor maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi. 5 ve 22. dakikalardaki iki pozisyona dikkat çekilen açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı: "Maça etki eden, sonucu tayin eden kararların sahibi hakem ve VAR hakemi arasında geçen konuşmaların yayınlanmasını ivedilikle talep ediyoruz. Adana Demirspor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve son olarak İstanbulspor maçlarında sonuca etki eden kararların, bir kulübün ortaya koyduğu maddi manevi emeklerin, hakkı yenen milyonlarca taraftarın hesabını kimin vereceğini açıklamanızı istiyoruz."

DAKİKA 5

NE OLDU: Szalai'nin golü öncesinde kaleci Arda ile Pedro çarpışıyor. Hakem Kadir Sağlam bu pozisyonda faul çaldı.

ERMAN TOROĞLU: Çarpışma var. Ne faulü? Pedro'nun suçu yok. Gol verilmeliydi. SEÇIM DEMIREL: Bu pozisyonda faul yok. Gol kararı doğru olurdu.

BÜLENT YILDIRIM:

Kaleci risk aldı. Bedeni geldi, Pedro'ya vurdu. Gol verilmeliydi. DENIZ ÇOBAN: Pedro iyi niyetli davranıp kaleci ona gelirken duruyor. Kaleci gelip çarpıyor. Tartışmasız bir gol. FIRAT AYDINUS: Kaleci hızla topa gitti. Pedro durmaya çalıştı. Bu bir çarpışmadır. Hakem erken düdük çalıp VAR'ı devre dışı bırakıyor.

BÜNYAMIN GEZER:

Kaleci atlayarak geliyor. Topa dokunmasa penaltı olacak. Golün iptali skandal bir karar.

DAKİKA 22

NE OLDU: Kornerden gelen top Mehmet Yeşil'in koluyla buluştu. Hakem görmedi, VAR da devreye girmedi.

ERMAN TOROĞLU: İki kişi yükseliyor. Kesinlikle penaltı olacak bir pozisyon değil bu.

SEÇİM DEMİREL: Kornerden ve uzaktan gelen bir top. Gelen topu görünce elini kolunu indirmeliydi. Mutlak elle oynama var. Penaltı.

DENİZ ÇOBAN: İstanbulsporlu oyuncu sakarlık yapıyor. Net bir penaltı. VAR da karışmalıydı.

BÜLENT YILDIRIM: Benim için bu penaltı. Kafayı vuramıyorsan kolunu sakınacaksın. Kola geliyorsa bu bir penaltı.

FIRAT AYDINUS: Futbolcu kolunu kaçırabilecekken bilerek açıyor. VAR devreye girmeliydi.

BÜNYAMİN GEZER: İkili mücadele var. Bence burada penaltı olmaz.

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