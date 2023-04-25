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Fenerbahçe'de Arda fırtınası! İngilizler mest oldu

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in performansı sadece Türk futbolunda değil, dünya futbolunda da geniş yankı uyandırıyor. Son olarak İstanbulspor'a karşı 2 gol kaydeden 18 yaşındaki futbolcu İngilizlerin dikkatini çekti. İngiliz basını Arda Güler'i öve öve bitiremedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 15:39 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 15:49
Fenerbahçe'de Arda fırtınası! İngilizler mest oldu

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de Arda Güler ismi ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe'de Arda fırtınası! İngilizler mest oldu

Genç futbolcu, sahada kaldığı her dakika takımına katkı sağlamasının dışında tribünleri de maçın içinde tutuyor.

Fenerbahçe'de Arda fırtınası! İngilizler mest oldu

Henüz 18 yaşında olan Arda, her maç en fazla top kazanan ve en fazla kilit pas atan oyuncular listesine adını yazdırıyor.

Fenerbahçe'de Arda fırtınası! İngilizler mest oldu

Milli futbolcunun bu performansı da Avrupa devlerinin iştahını kabartıyor.

Fenerbahçe'de Arda fırtınası! İngilizler mest oldu

İNGİLİZLERDEN ANALİZ GELDİ

Takvim'in haberine göre; İngiliz basını, genç Arda Güler'in Newcastle United veya Arsenal'e gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

Fenerbahçe'de Arda fırtınası! İngilizler mest oldu

Ada basını, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızının İngiltere Premier Lig'i tercih etmesi halinde, futbol dünyasındaki en büyük oyuncuların arasına katılabileceğini iddia etti...

Fenerbahçe'de Arda fırtınası! İngilizler mest oldu

İngiltere'den "hitc.com" sitesi, Arda Güler'i mercek altına aldı.

Fenerbahçe'de Arda fırtınası! İngilizler mest oldu

18 yaşındaki futbolcunun peşinde birçok kulübün bulunduğu belirtilirken, "Premier Lig'den Arsenal ve Newcastle United onu istiyor. Eğer tercihini İngiltere'den yana kullanırsa kısa sürede bir dünya yıldızına dönüşebilir. İnanılmaz bir potansiyeli var. Premier Lig, bütün dünya tarafından takip ediliyor. Arda sürekli göz önünde olabileceği bir ligde performansını çok daha kısa sürede yükseltebilir" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de Arda fırtınası! İngilizler mest oldu

Haberde, "Arda daha yeni 18 yaşına girdi. Süper Lig'de 30 maça bile çıkmadı. Ancak Mesut Özil sonrasında Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, ona 10 numaralı formayı emanet etti. Sadece bu hareket bile Arda'nın sıradan bir futbolcu olmadığını gösteriyor. Ondan beklentiler çok fazla. Yakında A Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasına girmesi bir sürpriz olmayacak. Her hafta maçlarını Avrupa'nın önemli takımlarının gözlemcileri takip ediyor" detayları da yer aldı.

Fenerbahçe'de Arda fırtınası! İngilizler mest oldu

"ZAMAN GİTTİKÇE DARALIYOR"

Arda'nın mukavelesiyle ilgili ayrıntı da paylaşıldı. Sporx'in derlediği haberde, "Yönetim onun için şu anda 20 milyon euro civarında bir değer biçti. Ancak sözleşmesindeki maddeye göre; bu sezon 1500 dakikanın altında oynarsa, 5 milyon euroya ayrılma hakkına sahip olacak. Şu ana kadar bütün kulvarlarda sadece 874 dakika süre aldı ve zaman daralıyor. Yine de serbest kalma maddesi bile olsa son söz oyuncuda olacak. Arda, erken ayrılma ihtimalinde F.Bahçe'ye çok daha yüksek bir rakam ödenmesini isteyebilir" denildi.

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