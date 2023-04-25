Fenerbahçe'de Arda fırtınası! İngilizler mest oldu

"ZAMAN GİTTİKÇE DARALIYOR"

Arda'nın mukavelesiyle ilgili ayrıntı da paylaşıldı. Sporx'in derlediği haberde, "Yönetim onun için şu anda 20 milyon euro civarında bir değer biçti. Ancak sözleşmesindeki maddeye göre; bu sezon 1500 dakikanın altında oynarsa, 5 milyon euroya ayrılma hakkına sahip olacak. Şu ana kadar bütün kulvarlarda sadece 874 dakika süre aldı ve zaman daralıyor. Yine de serbest kalma maddesi bile olsa son söz oyuncuda olacak. Arda, erken ayrılma ihtimalinde F.Bahçe'ye çok daha yüksek bir rakam ödenmesini isteyebilir" denildi.