Haberler Fenerbahçe Sonuna kadar savaşacağız

Sonuna kadar savaşacağız

Portekizli hoca oyuncularla yaptığı toplantıda, “Bu haftaya kadar asla pes etmedik. Sonuna kadar savaşarak şampiyonluğu kazanacağız” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 06:50
Sonuna kadar savaşacağız

Son haftalarda yaptığı geri dönüşlerle şampiyonluğun peşini bırakmayan Fenerbahçe'de olumsuz eleştiriler bir anda kesildi.

Camianın zirveye odaklandığı sarı-lacivertlilerde, Teknik Direktör Jorge Jesus da son ana kadar savaşacaklarını söyledi. Süper Lig'de geriden gelerek aldığı maçların oyuncuların öz güvenini artırdığını belirten Portekizli hoca, asla pes etmeyeceklerini ifade etti. Oyuncularıyla özel bir toplantı gerçekleştiren Jesus, "Son haftalar daha stresli olacak. Galatasaray puanlar bırakacak. Biz de bu hataları değerlendireceğiz. Bu haftaya kadar asla pes etmedik. Taraftarımıza kanıtladık, sizlere güveniyorum. Sonuna kadar savaşarak şampiyonluğu kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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