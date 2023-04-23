F.Bahçe’den MHK’ye: Satır araları dolu olsun

Fenerbahçe, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı karar sonrası bir açıklama yaptı. Açıklamada sorular sorularak şu ifadelere yer verildi: "Bahsi geçen hakemler hangi maçlara, hangi takımlar lehine fayda sağlamış ve hangi takımlar aleyhine kararlar vermişlerdir? VAR konuşmalarında nelerden bahsedilmiştir, 'ofsaytımsı' örneğinin benzerlerine rastlanmış mıdır, VAR konuşmaları belli bazı kulüplere servis edilmiş midir? Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tüm bu soruları gündeme getiriyor, yapılan açıklamada satır aralarında bırakılan boşlukların tamamlanmasını talep ediyoruz."