Levent Tüzemen'den Ali Koç-Erden Timur krizi hakkında dikkat çeken sözler!

- Bir yandan sahadaki sonuçlar ile yarış devam ederken, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki demeç, başvuru, mahkeme ve sosyal medya mesajları da adeta bir derbi gibi sürüyor.. Fenerbahçe, Erden Timur'u hem FIFA hem de savcılığa şikayet etti. Ali Koç ile Erden Timur arasında bir mesele mi var?

Ali Koç'un, Erden Timur'a tepkisi geçmişe dayanıyor. Geçmişte bir iddiada bulunmuştum. G.Saray siyasetinin içinden birileri Erden Timur ile ilgili sayın başkan Ali Koç'a bilgi veriyor. İçeriği de şöyleydi: Erden Timur çok kırılgandır, üzerine giderseniz çabuk küser ve bırakıp gider.