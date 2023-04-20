Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında penaltı verilmeli miydi? Fırat Aydınus yorumladı

F.Bahçe adına bu maçta en iyi olan taraftardı. Açıkçası onlar da tüm ümitlerini yitirecekken F.Bahçe tekrar dejavu yaşatarak Valencia'nın inatçılığı ve Pedro'nun son vuruşları ile bu maçta da geriden gelerek 3 puan almasını bildi. Tüm yorumcular ve yazarlar için tam sezon bitti derken kalemler kağıda tekrardan farklı şeyler yazmaya başladı.