Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında penaltı verilmeli miydi? Fırat Aydınus yorumladı

Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında penaltı verilmeli miydi? Fırat Aydınus yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, 88 ve 90+3. dakikalarda Joao Pedro'nun attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazanarak Galatasaray'ı takibini sürdürdü. FIFA kokartlı eski hakem Fırat Aydınus, Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirirken, sarı-lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyonu da yorumladı. İşte Aydınus'un Başakşehir - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 09:39
Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında penaltı verilmeli miydi? Fırat Aydınus yorumladı

FIRAT AYDINUS - TAMAM DERKEN FENERBAHÇE TEKRAR DEJAVU YAŞATARAK DEVAM DEDİ

Bir gün önce oynanan Alanya-G. Saray maçının sonucundan sonra Fenerbahçe, Başakşehir karşısında puan bıraktığında belki matematiksel değil ama psikolojik olarak nokta koyacağı maçlardan bir tanesini oynadı.

Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında penaltı verilmeli miydi? Fırat Aydınus yorumladı

Başakşehir'de cezalı Emre hoca ile birlikte Okaka ve Serdar yoktu. Fenerbahçe de 5-6 eksikle Başakşehir karşısına çıktı.

Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında penaltı verilmeli miydi? Fırat Aydınus yorumladı

Bu maçta Başakşehir sezon boyunca alışagelmiş kendi alanında ve rakip alanda pas yapan özelliğinden vazgeçip özellikle ilk 10-15 dakika 3. bölgede baskı yapıp kaptığı toplarla diklemesine oynayıp skora gitmeyi hedefledi.

Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında penaltı verilmeli miydi? Fırat Aydınus yorumladı

15. dakikadan sonra F.Bahçe oyunu yavaş yavaş rakip sahaya yıkmaya çalıştığı dakikalarda ilk pozisyonuna girdi. Arda'nın verdiği pasta Valencia'nın volesi auta gitti.

Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında penaltı verilmeli miydi? Fırat Aydınus yorumladı

EN KÖTÜLERDE 3 İSİM ÖNE ÇIKTI

İlk 25 dakikasında temposuz bir maç izledik. 30. dakikada Samet'in Fenerbahçe takımının defans oyuncusuna yakışmayacak bir hatası Başakşehir'in 1-0 öne geçmesini sağladı.

Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında penaltı verilmeli miydi? Fırat Aydınus yorumladı

Bu dakikadan sonra Deniz'in şutunda İrfan Can Eğribayat'ın kurtarışı ve akabinde İrfan Can'ın 'al da at' dediği pozisyonda Rossi'nin amatörce vuruşu vardı.

Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında penaltı verilmeli miydi? Fırat Aydınus yorumladı

İlk yarı itibari ile şampiyonluk yolunda maçları kazanması gereken Fenerbahçe genel anlamda tüm takım olarak kötüydü. Özellikle Rossi, Samet ve Oosterwolde takımın en kötüleri arasında yer aldı.

Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında penaltı verilmeli miydi? Fırat Aydınus yorumladı

İLK YARI 0 İSABETLİ ŞUT, 1 FAUL

İlk yarı tek isabetli şutu dahi yoktu Fenerbahçe'nin. Ve düşünün ki toplam 7 faulün sadece 1 tanesini Fenerbahçe yapmış. Dolayısıyla ilk devre itibariyle sanki şampiyonluğa oynayan takım değil de sezon bitse de gitsek havasında bir Fenerbahçe gördük.

Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında penaltı verilmeli miydi? Fırat Aydınus yorumladı

ARDA GÜLER ÇOK MU KÖTÜYDÜ?

Son 2 hafta yaptığı değişikliklerle skoru lehine çeviren Jesus 3 değişiklik yaparak 2. yarıya başladı. İlk yarının en kötülerinden Oosterwolde ve Rossi'nin yerine Alioski ve Emre Mor girdi.

Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında penaltı verilmeli miydi? Fırat Aydınus yorumladı

Arda ilk yarı çok mu kötüydü anlamadım. Kanat veya 2. forvet olarak o mevkide oynatırsan gerekli verimi alamayacağını Jesus da görmüş oldu. Akabinde Crespo ve Mert Hakan değişikliğini yaparak son kozlarını oynadı ve risk aldı Jesus. Arao bloklar arasını kapatamayıp Başakşehir'in geçişinin daha rahat hale gelmesini sağladı.

Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında penaltı verilmeli miydi? Fırat Aydınus yorumladı

F.Bahçe adına bu maçta en iyi olan taraftardı. Açıkçası onlar da tüm ümitlerini yitirecekken F.Bahçe tekrar dejavu yaşatarak Valencia'nın inatçılığı ve Pedro'nun son vuruşları ile bu maçta da geriden gelerek 3 puan almasını bildi. Tüm yorumcular ve yazarlar için tam sezon bitti derken kalemler kağıda tekrardan farklı şeyler yazmaya başladı.

Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında penaltı verilmeli miydi? Fırat Aydınus yorumladı

LIMA'NIN POZİSYONU PENALTI DEĞİL

Bu tür maçlardan uzak kalan Suat Arslanboğa'nın performansı disiplin cezalarında tutarsızlık gösterdi. Ferdi'nin ortasında Lima'nın koluna gelen top; burada hakem takdiri penaltı verse de vermese de VAR karışamazdı. Ama pozisyona baktığımda kendi adıma penaltı değil.

Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında penaltı verilmeli miydi? Fırat Aydınus yorumladı

Sezonun 30. haftasında 10. maçına çıkan kadronun 44 yaşındaki deneyimli hakemi bu sezon ilk defa F.Bahçe maçı yönetti. Süper Lig'de en son maçını 1 ay önce yönetti. Bu notları neden yazdığımı soracaksanız...

Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında penaltı verilmeli miydi? Fırat Aydınus yorumladı

Şirazesi kayan hakem atamaları ve standardı olmayan tayinler, yapay zekaya karşı hakemler adına güveni sıfıra indirdi. 3 günde 1 görev alan, fahiş hatalar yapıp ceza almadan giden, son 7 haftada 6 kez düdük çalan ve evinde nedensiz bekleyen hakemler olduğu sürece ödül ve ceza sisteminde adaleti hiçe sayan computer zekalar dikkatten kaçmıyor. Klavyelere basan parmaklar güce karşı koyamıyorsa adalet sonunda aciz kalır.

Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında penaltı verilmeli miydi? Fırat Aydınus yorumladı

LİMA O SIRADA KOLUNU KAÇIRABİLİR MİYDİ?

Pozisyonlara gelirsek. Bu tür maçlardan uzak kalan Suat Arslanboğa'nın performansı disiplin cezalarında tutarsızlık gösterdi.

Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında penaltı verilmeli miydi? Fırat Aydınus yorumladı

DK. 25: Ferdi'nin ortasında Lima'nın koluna gelen top; burada hakem takdiri... Penaltı verse de vermese de VAR karışamazdı. Lima kolunu kaçırabilir miydi sorulara akla gelebilir. Ama pozisyona baktığımda kendi adıma penaltı değil,

Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında penaltı verilmeli miydi? Fırat Aydınus yorumladı

DK. 45+1: Oosterwolde'nin Ömer Ali'ye müdahalesinde kırmızı kart için gerekecek şiddet ve yoğunluk gözükmediğinden kırmızı kartla değerlendirilmemesini doğru buluyorum.

Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında penaltı verilmeli miydi? Fırat Aydınus yorumladı

2. SARI ÖMER ALİ'DEKİ GİBİ NET OLMALI

DK 45+4: Valencia'nın yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru. Valencia'nın benzer diğer pozisyonu için de karar doğru.

Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında penaltı verilmeli miydi? Fırat Aydınus yorumladı

DK. 70: Touba'nın ilk sarı kartı doğru ama 2. sarı kart? İrfan Can Kahveci'nin bulunduğu konum, topu kontrol altına almaması ve pozisyonunu olduğu bölge itibariyle 2. sarıyı ağır buldum.

Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında penaltı verilmeli miydi? Fırat Aydınus yorumladı

DK. 90+6: Ömer Ali Şahiner'in 2 . sarı kartı... İşte 2. sarıdan bir futbolcu atılacaksa Touba'daki gibi değil Ömer Ali'deki gibi net, tartışmasız olmalı.

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