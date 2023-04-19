Yıldırım düşünmüyor

Sarı-lacivertli kulübün eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Radyo Gol'e konuştu. Mosturoğlu "Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa adaylığını koyacak" iddialarına açıklık getirdi. Deneyimli idareci "Başkanın öyle bir şeyi yok. Sağlığı iyi. İşinin başında. Fikirleri var. Onları paylaşıyor. Ama bize getirdiği başkanlık gibi bir düşüncesi yok" diye konuştu.
Sarı-lacivertli kulübün eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Radyo Gol'e konuştu. Mosturoğlu "Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa adaylığını koyacak" iddialarına açıklık getirdi. Deneyimli idareci "Başkanın öyle bir şeyi yok. Sağlığı iyi. İşinin başında. Fikirleri var. Onları paylaşıyor. Ama bize getirdiği başkanlık gibi bir düşüncesi yok" diye konuştu.